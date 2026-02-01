Microsoftilta täyskäännös? Tekoälyä karsitaan Windowsista, ei tungeta enää uusiin sovelluksiin
Jokainen Windowsia käyttävä lienee huomannut viimeisen vuoden aikana, että Microsoft on tunkenut pala kerrallaan tekoälytoimintoja lähes jokaiseen mahdolliseen Windowsin osioon ja sovellukseen.
Copilot-brändillä lisätyt tekoälytoiminnot löytyvät nykyisin Windowsista itsestään, mutta myös Muistiosta eli Notepadista, piirto-ohjelma Paintista ja tietysti yhtiön selaimesta, Edgestä.
Mutta Windows Centralin tietojen mukaan yhtiössä olisi nyt herätty arvioimaan tekoälyvyöryä hieman tarkemmin.
Julkaisun saamien tietojen mukaan Microsoft on toistaiseksi keskeyttänyt tulevat suunnitelmat tekoälynappien lisäämiseksi uusiin Windowsista löytyviin apuohjelmiin sekä ryhtynyt arvioimaan uudestaan sitä, tarvitaanko erillistä Copilot-nappia vaikkapa niinkin yksinkertaisessa perussovelluksessa kuin Muistiossa.
Isoa kuvaa tuumaustauko ei kuitenkaan pysäytä, vaan Windowsin sisäinen haku on muuttumassa ns. semanttiseksi hauksi ja Windowsiin on rakenteilla tekoälytoimintoja tarjoava ohjelmointirajapinta (API), jolla sovellusten tekoälytoiminnot voivat keskustella keskenään agenttimaisesti.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.