WhatsApp on nyt erittäin suuri verkkoalusta - joutuu noudattamaan EU:n digipalvelusäädöksen tiukimpia sääntöjä

Euroopan komissio ilmoitti maanantaina, että Metan suosittu pikaviestipalvelu WhatsApp on nyt digipalvelusäädöksen (DSA) mukaisesti erittäin suuri verkkoalusta (VLOP).





Komission mukaan WhatsApp on hybridipalvelu eli siinä yhdistyvät yksityisviestinnän ja verkkoalustan ominaisuudet.

Verkkoalustan ominaisuuksia palveluun lisää vuoden 2023 loppupuolella julkaistu Kanavat -ominaisuus, joka on nyt EU:ssa ylittänyt vaaditun 45 miljoonan kuukausittaisen käyttäjän määrän, jotta WhatsApp voidaan nimetä erittäin suureksi verkkoalustaksi. Kanavat-ominaisuuden kautta voidaan jakaa tietoa, päivityksiä ja ilmoituksia laajalle käyttäjäkunnalle kerrallaan.

Sen sijaan WhatsAppin yksityisviestintäpalvelut, jotka mahdollistavat viestien, ääniviestien, kuvien, videoiden ja asiakirjojen lähettämisen sekä ääni- ja videopuhelut, on nimenomaisesti rajattu digipalvelusäädöksen soveltamisalan ulkopuolelle.





Nyt kun WhatsApp on nimetty erittäin suureksi verkkoalustaksi, sen omistajalla Metalla on neljä kuukautta aikaa, eli toukokuun 2026 puoliväliin saakka, varmistaa, että WhatsApp noudattaa erittäin suurille verkkoalustoille asetettuja lisävelvoitteita.

Lisävelvoitteisiin kuuluu palvelusta aiheutuvien systeemisten riskien asianmukainen arviointi ja lieventäminen. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi perusoikeuksien ja sananvapauden loukkaukset, vaalivaikuttaminen, laittoman sisällön leviäminen sekä yksityisyydensuojaan liittyvät huolet.





Eli käytännössä Metan tulee muun muassa mahdollisesti luoda WhatsAppiin uusia moderointiprosesseja estämään valeuutisten leviäminen ilman, että yksityisviestinnän yksityisyys heikentyy, luoda kanavien suositteluun järjestelmä, joka ei perustu käyttäjien toimiin sekä avata tutkijoille ja viranomaisille pääsy Kanavien dataan.