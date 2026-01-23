GlobalConnect aloitti Suomessa pohjoismaisen runkoverkon päivityksen - kolminkertaistaa verkon kapasiteetin
Pohjois-Euroopan digitaalisen infrastruktuurin ja tietoliikenteen tarjoaja GlobalConnect toteuttaa parhaillaan merkittävää verkon päivitystä Pohjoismaissa.
GlobalConnect kertoi viime vuoden kesällä rakentavansa uuden merikaapelin Ruotsin ja Suomen välille Ahvenanmaan kautta.
Yhteensä Pohjoismaissa GlobalConnect aikoo kolminkertaistaa sen verkon kapasiteetti 1 250 kilometrin matkalta. GlobalConnect aikoo lisätä hankkeen aikana jo olemassa olevaan infrastruktuuriin uusia, erittäin suurikapasiteettisia valokuitukaapeleita Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan välillä.
"Suuri osa Pohjoismaiden digitaalisesta infrastruktuurista on yli 20 vuotta vanhaa ja alkaa olla kapasiteettinsa äärirajoilla. Nyt valmistaudumme vastaamaan nopeasti kasvavaan kysyntään, jota vauhdittaa erityisesti datakeskus- ja tekoälykeskittymien nopea kasvu alueellamme", sanoo GlobalConnect Carrier -toiminnasta vastaava johtaja Pär Jansson.
Päivitysohjelma käynnistyi jo loppuvuonna 2025 ja jatkuu vuoteen 2027 asti. Hankkeen kokonaisinvestoinnin arvioidaan nousevan noin 40 miljoonaan euroon.
Suomessa vuoden 2026 alusta alkaen verkkoa rakennetaan 13 kunnan alueella (Lokalahti, Vehmaa, Mietoinen, Masku, Raisio, Turku, Kaarina, Paimio, Salo, Lohja, Vihti, Kirkkonummi, Espoo).
