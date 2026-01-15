Pokemon -legot julkistettiin: isoimmassa setissä lähes 7000 palaa
Kaksi ikonista brändiä ovat päättäneet yhdistää voimansa: LEGO julkisti tällä viikolla ensimmäiset viralliset Pokemon-aiheiset legosetit.
Uudet legot tulevat myyntiin helmikuussa 2026, mutta ne voi jo ennakkotilata omakseen Legon virallisen verkkokaupan kautta.
Uusia Pokemon-aiheisia Lego-pakkauksia tulee myyntiin kaikkiaan kolme: eninnäkin uutisemme kuvituskuvanakin oleva Pikachu, joka koostuu 2050 legopalikasta ja joka on koottuna noin 35 cm korkea koottuna. Pikachu-lego maksaa 219,95 euroa Legon omasta verkkokaupasta tilattuna Suomeen.
Toinen yhtä pokemonia kuvaava setti on rakastettua kettua, Eeveetä esittävä legosetti. Kyseinen hahmo sisältää 587 palaa, on koottuna noin 19 cm korkea ja maksaa ennakkotilattuna Legon verkkokaupasta Suomeen 69,95 euroa.
Kolmas on kolmen pokemonin kokonaisuus, jossa on samassa kokonaisuudessa Venusaur, Charizard sekä Blastoise. Kokonaisuus on samalla yksi isoimmista Lego-paketeista ikinä, sillä siinä on hurjat 6838 osaa. Koottuna kolmen pokemonin legosetti on 50 cm korkea ja 54 cm leveä. Hintalappukin on hurja, sillä se maksaa 709,95 euroa.
Pokemon-legot voi ennakkotilata täältä.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.