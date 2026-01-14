Signalin perustajalta tekoäly, joka ei vuoda keskustelujasi mihinkään - ei edes viranomaisille

Vahvasti salatun, yksityisyydestään tunnetun viestisovellus Signalin perustaja Moxie Marlinspike on luonut samaa ideologiaa noudattavan tekoälybotin.

Eräänlainen äärimmäisen vahvasti yksityisyyttä kunnioittava ChatGPT siis.

Käyttäjät ovat toki tähänkin asti voineet käyttää yksityisyyttä varjelevaa tekoälybottia, esimerkiksi ohjeidemme mukaan asentamalla tekoälyn suoraan omalle tietokoneelleen. Mutta Marlinspiken uusi luomus Confer eroaa tässä merkittävästi.

Confer toimii kuten muutkin, yleisesti käytetyt tekoälyt, kuten ChatGPT, Gemini tai vaikkapa Copilot, eli se ei sijaitse käyttäjän omalla tietokoneella, vaan vastaukset tulevat netin yli, datakeskuksista.

Conferin erikoisuus onkin siinä, että käyttäjän keskusteluista ei jää mitään historiatietoja palvelimelle ja ne on koko prosessin ajan salattu vahvasti päästä päähän. Eli palvelimen ylläpitäjät eivät näe keskusteluja, eivätkä pääse niihin mitenkään käsiksi. Myöskään viranomaiset, kuten poliisi, eivät voi pyytää Conferia käyttävistä chat-palveluista mitään tietoja jälkikäteen - koska niitä ei yksinkertaisesti ole.





Keskusteluhistoria säilyy kyllä palvelimella, mutta se on salattu kullekin käyttäjälle yksilöidyllä salausavaimella, jota on mahdoton murtaa. Salausavain tallennetaan oletusarvoisesti käyttäjän laitteelle Passkey-muodossa, eli täsmälleen samaa salausta käyttäen, jota vaikkapa Google nykyisin käyttää palveluissan.

Taustapalvelut pohjautuvat kaikki avoimeen lähdekoodiin ja avoimiin suuriin kielimalleihin (LLM). Palvelun peruskäyttö on ilmaista, mutta viestien määrä on rajattu päivätasolla 20 viestiin. Rajaton käyttö on varsin tyyristä, sillä se maksaa 35 dollaria kuukaudessa eli noin 30 euroa.

Palvelu löytyy osoitteesta Confer.to.