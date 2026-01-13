Uusi suoratoistopalvelu saapui Suomeen Ruudun kautta - sisältää balettia, klassista musiikkia ja tanssia
Nelonen Median suoratoistopalvelu Ruutu on saanut uutta sisältöä, joka on katsottavissa erillisellä tilauksella.
Ruudusta nyt löytyvän Marquee TV:n valikoimaan sisältyy balettia, klassista musiikkia, tanssia, oopperaa ja teatteria maailman huipputuotannoilta. Lisäksi valikoima sisältää korkeatasoisia taideaiheisia dokumentteja.
Marquee TV:llä on kumppanuudet muun muassa seuraavien orkesterien kanssa: London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, English National Ballet ja The Cleveland Orchestra.
Teatteri-, baletti- ja oopperatuotantoja on tarjolla esimerkiksi seuraavilta taideinstituutioilta: Royal Shakespeare Company, The Globe Theatre, Donmar Warehouse, Glyndebourne, The Royal Ballet ja Opera Zurich.
Marquee TV -sisällöt saa käyttöönsä erillisellä tilauksella Ruudun kautta. Tilauksen hinta on 9,99 €/kk.
