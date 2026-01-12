Suoratoistopalvelut käyttävät tänä vuonna yli 100 miljardia dollaria uusien elokuvien ja TV-ohjelmien hankintaan

Televisio- ja suoratoistoalaa analysoivan Ampere Analysis -yhtiön mukaan suoratoistojätit käyttävät tänä vuonna enemmän rahaa uuden sisällön hankintaan kuin koskaan aiemmin.

Amperen arvion mukaan suoratoistoyhtiöt käyttävät vuonna 2026 yhteensä yli 100 miljardia dollaria sisältöihinsä (noin 86 miljardia euroa).

Summa on jo lähes 40 prosenttia kaikesta elokuva- ja televisiosisältöön käytetystä rahasta maailmanlaajuisesti, sillä samaisen arvion mukaan sisältöjä ostetaan tänä vuonna noin 255 miljardilla dollarilla.

Sisältöihin kaadettua rahaa kasvattaa tänä vuonna etenkin urheilu: suoratoistofirmat ovat ryhtyneet viimeisen parin vuoden aikana vyörymään asteittain perinteiselle maksutelevisioyhtiöiden tontille ja alkaneet kisaamaan urheilutapahtumien ja liigojen televisiointioikeuksista.

Amperen arvion mukaan etenkin paikalliset toimijat, kuten vaikkapa suomalaiset TV-kanavat, ovat kisassa häviäjän penkillä, kun suoratoistojätit pystyvät halutessaan ostamaan itselleen myös maailmanlaajuiset oikeudet suurimpiin urheilutapahtumiin. Sama ilmiö nähtäneen myös elokuvien ja TV-sarjojen tuotannossa - esimerkiksi Netflix on jo tuottanut paikallistakin sisältöä ympäri maailmaa jo usean vuoden ajan.