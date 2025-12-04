Google paljasti: tässä 80 asiaa, joita suomalaiset hakivat Googlesta vuonna 2025

Google on vuoden 2025 päättymisen lähestyessä paljastanut, mitä suomalaiset ovat hakukoneesta oikein hakeneet vuoden mittaan.





Google kertoo, että yksi vuoden haetuimmista kysymyksistä oli yksinkertaisesti: "Mitä tarkoittaa 67?" Englanninkielisestä rap-lyriikasta lähtöisin oleva sanonta nousi viraaliksi meemiksi, jota nuoret käyttävät vastaukseksi lähes mihin tahansa, ilman varsinaista merkitystä. Suomessa se levisi koulun käytäviltä sosiaaliseen mediaan ja sai monet turvautumaan Googleen selvittääkseen, mistä on kyse.

Nuorten käyttämät termit nousivat hakuun laajemminkin. Hakujen joukossa olivat muun muassa "sybau", "tuff" ja jälleen esiin noussut "skibidi", jotka kertovat siitä, kuinka nopeasti uudet ilmiöt rantautuvat Suomeen ja kuinka hämmentäviä ne voivat olla ulkopuolisille.

Myös arkisemmat tilanteet ovat päätyneet suosituiksi. Esimerkiksi kysymys "Miksi jauheliha on loppu?" yleistyi elintarvikepulan noustua otsikoihin, Google kertoo.

"Hakutrendit ovat ehkä rehellisin tilannekuva suomalaisten ajattelusta", sanoo Googlen Norjan ja Suomen viestintäpäällikkö Sondre Ronander. "Mukana on isoja uutisia, sekavia someilmiöitä ja juuri niitä kysymyksiä, joita ei aina kehtaa sanoa ääneen."

Googlen Vuosi haussa (Year in Search) -listat perustuvat hakuihin, joiden suosio on kasvanut eniten verrattuna edelliseen vuoteen. Ne tarjoavat näkymän siihen, mitkä aiheet ovat muokanneet julkista keskustelua, ja millaisiin kysymyksiin vain Google saa ensimmäisenä vastata.





Suosituimmat haut:

Charlie Kirk Vaalikone Eemeli Peltonen Ozzy Osbourne XRP KAJ Ed Gein Ice cage Labubu Deepseek



Ihmiset:

Ed Gein Pelle Miljoona Jonna Tervomaa Mika Lahti Laura Malmivaara MrBeast Immu Miikka Muurinen Stagala Lauri Haav



Musiikki:

KAJ Ultra Bra Pelle Miljoona Jonna Tervomaa One Morning Left Lauri Haav Vesta Remu Aaltonen Eppu Normaali Viivi



Viihde:

KAJ Ice cage Labubu Sanapyramidi Ultra Bra Squid Game Eurobasket Wplace Immu vs Stagala Pelle Miljoona



Mitä...

Mitä tarkoittaa 67 Mitä tarkoittaa sigma Mitä Venäjän rajalla tapahtuu Mitä tarkoittaa sybau Mitä tarkoittaa tuff Mitä tarkoittaa skibidi Mitä tarkoittaa ich komme Mitä tarkoittaa woke Mitä kirjoittaa ylioppilaskorttiin Mitä tarkoittaa tin



Miksi...

Miksi Snapchat ei toimi Miksi jauheliha on loppu Miksi sähkö on nyt kallista Miksi Israel hyökkäsi Iraniin Miksi RebelWerks myy kaiken Miksi ranskalaiset ei liho Miksi KAJ edustaa Ruotsia Miksi Ylen kanavat ei näy Miksi laskiaista vietetään Miksi Kirke ei muuta Odysseus eläimeksi



Kuinka...

Kuinka monta senaattoria on USA:ssa Kuinka monta erää on koripallossa Kuinka pitkä on Ella Mikkola Kuinka monta kansanedustajaa on eduskunnassa Kuinka nopeasti auringonpistos tulee Kuinka paljon Buranaa päivässä Kuinka aikaisin lentokentälle Kuinka kuolleita käsitellään Kuinka pitkä on jalka Kuinka monta nisää on koiralla



