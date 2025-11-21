Mikrobitti -sivusto lakkautetaan, sisältö siirtyy osaksi Iltalehteä

Alma Media on päättänyt lakkauttaa omistamansa tietotekniikkalehti Mikrobitin verkkosivuston.

Lehden kotina toiminut mikrobitti.fi sivusto suljetaan vuoden 2026 alussa ja Mikrobitin sisältö siirtyy osaksi Alman omistamaa Iltalehteä.

Siellä sisältö löytyy jatkossa omasta iltalehti.fi/bitti -osiostaan, mutta sisällön lukuoikeudet kytkeytyvät vuodenvaihteen jälkeen Iltalehden maksulliseen Iltalehti Plus Extra -tilaukseen.

Paperilehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1984 lähtien, jatkaa ilmestymistään edelleen, joten muutos ei kosketa sitä.

Mikrobitti perustettiin vuonna 1984 ja sitä julkaisi alunperin Tecnopress. Samana vuonna Sanoma osti Tecnopressin ja sen lehdet itselleen, joten Mikrobitti pääsi lähes heti syntymänsä jälkeen osaksi Sanomaa.

Sanoma myi Mikrobitin Talentumille vuonna 2015. Tuossa yhteydessä Talentum palautti lehden nimen Mikrobitiksi (muutamia vuosia käytössä olleesta MB-lehdestä) ja fokuksen pitkälti takaisin tietotekniikkaan. Samassa rytäkässä Talentumin oma kuluttajille suunnattu tietokonelehti Mikro-PC sulautettiin osaksi Mikrobittiä.



Talentum itse kuitenkin myytiin Almalle jo samana vuonna ja sen jälkeen Mikrobitti on elänyt Alma Median omistuksessa.

Sanoman omistusten viimeisinä vuosina Mikrobitin sen hetkiselle "rappiotilalle" syntyi vapaaehtoisvoimin vaihtoehtoinen lehti ihmisiltä, jotka kaipailivat "vanhaa kunnon Mikrobittiä" takaisin. Tuosta kansanliikkeestä syntyi edelleenkin voimissaan oleva Skrolli-lehti, vuonna 2012.