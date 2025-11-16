Suosituimmat ohjelmointikielet marraskuussa 2025

Ohjelmointikielten suosiota mittaava TIOBE on päivittänyt taas listauksensa tuoreimpaan, marraskuun 2025 versioon.

Kuten jo pitkään, Python jatkaa listan kärjessä täysin ylivoimaisena ykkösenä. Sitä seuraa parivaljakko C ja C++, jossa nimenomaan vanha kunnon C on hypännyt listalla useamman pykälän ylöspäin vuodessa, sijalta 4 sijalle 2.

Mutta mielenkiintoisin taisto käydään parhaillaan nelos- ja vitossijojen kesken, sillä vanhan suosikin, Javan, suosio on ollut jo pidempään laskussa ja uudempi C# on ottamassa sitä vauhdilla kiinni.

TIOBEn listaus pohjautuu julkisesti tiedossa oleviin työkseen ohjelmointia tekevien ihmisten osaamisjakaumaan, tarjolla oleviin kursseihin sekä kolmansien osapuolten lähteisiin.

TIOBEn listaus kymmenestä suosituimmasta ohjelmointikielestä marraskuussa 2025:

Python C C++ Java C# JavaScript Visual Basic Delphi/Object Pascal Perl SQL



Koko TIOBEn listauksen löydät täältä. Suhteellisesti eniten asemiaan listalla vuoden takaiseen nähden menettivät Go, Fortran ja PHP. Suurinta kasvua puolestaan tapahtui R:n, Perlin ja Adan osalta.

Toinen tunnettu ohjelmointikielten suosiota mittaava palvelu on PYPL, joka pohjaa kielten suosion siihen, miten paljon Googlen hakukoneesta haetaan verkkokursseja kullekin ohjelmointikielelle. Myös PYPLin listalla Python pitää selkeää kärkipaikkaa, mutta Java on tuolla listalla yhtä selkeä kakkonen.