Suunto julkaisi Nautic -sukellustietokoneiden sarjan

Suomalaistaustainen Suunto tuo markkinoille uuden Suunto Nautic -sukellustietokoneiden sarjan. Valmistajan mukaan Nautic ja Nautic S ovat yhdistelmä vankkaa luotettavuutta ja moderneja innovaatioita, jotka palvelevat sekä harrastajia että teknisiä sukeltajia.





Molemmat tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

"Nautic-sarja on kunnianosoitus Suunnon pitkälle historialle navigointilaitteiden kehittäjänä. Tuotteet on suunniteltu nykypäivän sukellusseikkailuja varten, joissa luottamus, tarkkuus ja tietoisuus ovat sukellustietokoneen tärkeimpiä ominaisuuksia", sanoo Lena Bergendahl, Suunnon sukelluskategorian ja -tuotteiden johtaja.

Suunto Nautic -mallin jälleenmyyntihinta bungee-narulla on 699 euroa ja joustavalla tekstiilihihnalla 725 euroa. Suunto tank pod ja bungee-narulla varustettu Suunto Nautic maksavat yhdessä ostettuna 999 euroa. Suunto Nautic S -mallin jälleenmyyntihinta on 549 euroa.





Nautic -laitteet tulevat myyntiin 24. marraskuuta alkaen ja Nautic S:n myynti alkaa myöhemmin joulukuussa.

Suunto Nautic on suunniteltu omistautuneille sukeltajille. Siinä on markkinoiden suurin 3,26 tuuman AMOLED-näyttö, joka tarjoaa terävän 720x382 resoluution ja mukautuvan käyttöliittymän varmistaen kriittisten sukellustietojen selkeän näkyvyyden kaikissa olosuhteissa.

Akunkesto yltää 120 tuntiin keskimääräisellä kirkkaudella 90 tuntia yöolosuhteissa tai 80 tuntia täydellä kirkkaudella.

Nautic sisältää keskeisimpien sukellusominaisuuksien, kuten yhden ja usean kaasun tuen, mukautettujen hälytysten, kompassin ja langattoman säiliöpaineen yhteensopivuuden lisäksi myös tekniseen sukellukseen suunnattuja edistyneempiä ominaisuuksia. Näitä ovat sukellusnäkymien mukauttaminen, trimix-tuki, GF99- ja SurfGF-indikaattorit, dekompressiosuunnittelutyökalut ja yhteensopivuus suljetun kierron rebreatherien kanssa tulevan ohjelmistopäivityksen kautta. Laite tukee myös sidemount-sukellusta kahden säiliöpaineen näytöllä ja vaihtohälytyksillä, Suunto kertoo.





Nautic S on puolestaan suunnattu laite- ja vapaasukeltajille. Siinä on samoja ominaisuuksia, mutta kompaktissa paketissa.

Nautic S on vesitiivis 100 metriin ja luokiteltu sukelluksiin 80 metriin asti. Sen akku tarjoaa jopa 60 tuntia keskeytymätöntä sukellusta.

Laitteet yhdistyvät Suunto-sovellukseen.