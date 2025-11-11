Pelipomo: Steam on suosittu, koska se ei ole p*ska

PC-maailman pelibisnes on äärimmäisen vahvasti keskittynyt Valven omistaman Steam-pelikaupan ympärille.

Hiljattain uutisoitiin miten iso osa pelikehittäjistä kokee, että Steamista on muodostunut jo monopoli. Eli ilman, että julkaiset pelisi Steamissa, et pysty pärjäämään PC-pelibisneksessä.

Ja tavallaan se on tottakin, sillä Steamin käyttäjämäärät ovat aivan eri sfääreissä kuin kilpailevilla digitaalisilla PC:n pelikaupoilla. Ja samalla sen suosio on ollut niin vakkumatonta, että jopa jättimäiset pelijulkaisijat, kuten EA ja Ubisoft, ovat joutuneet nöyrtymään ja lisäämään pelinsä oman pelikauppansa lisäksi myös Steamiin.

Mutta onko tilanne sitten Steamin syytä ja pitäisikö sitä moittia asiasta.

Belgialaisen pelistudion Larian Studiosin julkaisujohtaja on asiasta hieman eri mieltä. Larian Studiosin tunnetuin peli on tietysti Baldur's Gate 3, joten studion ihmiset tietävät varsin todennäköisesti alasta paljonkin.



Larianin julkaisujohtaja Michael Douse kommentoi asiaa Twitterissä (linkki vie X/Twitter-palveluun) näin:

Ihan kuin Steam ei tarjoaisi p*skaa palvelua, jonka ainoa päämäärä on tyydyttää osakkeenomistajien tuottovaatimukset.

Tällä Douse tietysti viittaa siihen, että Steamin omistaja, Valve, ei ole pörssilistattu yhtiö, eikä yhtiöllä ole näin ollen minkäänlaisia tulospaineita sijoitusrahastoille tai yksittäisille sijoittajille. Sen sijaan kaikki suurimmat Steamin kilpailijat ovat (toistaiseksi) pörssilistattujen yhtiöiden omistamia.

Valven omistajapohjaa ei tiedetä varmuudella, mutta Forbesin mukaan yhtiön toimitusjohtaja Gabe Newell omistaisi yhtiöstä 50,1 prosenttia ja loput 49,9 prosenttia olisivat yhtiön työntekijöiden omistuksessa.