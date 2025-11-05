Applelta tulossa halpiskannettava

Markkinatietojen mukaan Apple olisi loikkaamassa tuotekategoriaan, joka on yritykselle varsin vieras - ja tavallaan vastoin koko yrityksen tuotefilosofiaa.

Bloombergin toimittaja Mark Gurman on yleensä erittäin hyvin hajulla Applen suunnitelmista ja hänen mukaansa (maksumuuri) yhtiö olisi julkistamassa nykyisiä MacBookeja selkeästi halvemman kannettavan tietokoneen.

Halpis-Apple olisi vastaus etenkin Chromebookien aina vain nopeampaan kasvutahtiin, joka on alkanut puremaan myös Applen tietokonemyyntiin, etenkin opiskelijoiden ja ns. satunnaisten tietokoneen käyttäjien keskuudessa.

Arvioiden mukaan Chromebookien myynti yltää tänä vuonna jo yli viiteen miljardiin euroon ja kasvu olisi tulevina vuosina varsin hurjassa tahdissa.



Tällä hetkellä halvin MacBook Air maksaa Applen omilla, suomenkielisillä sivuilla 1159 euroa. Gurmanin mukaan tuleva kannettava asettuisi "merkittävästi" alle tuhannen dollarin hintapisteen (noin 870 euroa).

Vajaan 900 euron kannettava toki ei ole kovin halpa sekään, etenkään Chromebookeihin verrattuna, joten on mielenkiintoista nähdä, haastaako Apple tosissaan budjettikoneiden markkinaa, esimerkiksi 500 euron hintalapulla.

Huhuttu tuleva malli on tietojen mukaan koodinimeltään J700 ja se mikä siitä tekee hyvin mielenkiintoisen, ovat sen huhutut sisuskalut. Gurmanin mukaan läppäri ei käyttäisikään Applen omia M-sarjan järjestelmäpiirejä vaan samaa järjestelmäpiiriä, jota käytetään iPhonessa.

Lisäksi näyttö olisi edullisempaa tasoa oleva LCD-näyttö. Mutta käyttöjärjestelmä olisi kuitenkin täysverinen macOS.

Applen markkinaosuus kannettavissa tietokoneissa on globaalisti 9 prosenttia. Markkinoiden suurin toimija on Lenovo 25,5 prosentin markkinaosuudellaan.