Mico on uusi Clippyn perillinen - Microsoft Copilotin ääniavustaja
Vanhemman polven lukijamme muistavat vieläkin Microsoftin laajalti vihatun avustajan, Clippyn. Clippy oli yhtiön toimistosovellusten alakulmassa pyörinyt avustaja, joka antoi usein varsin päättömiä neuvoja Wordin ja Excelin käyttäjille.
Sittemmin Clippy siirrettiin eläkkeelle, vaikka meemit jäivätkin elämään.
Mutta nyt Microsoft on päättänyt, että on aika tuoda uusi visuaalinen hahmo osaksi Microsoftin palveluiden käyttäjäkokemusta.
Mico on yhtiön Copilot-tekoälyyn saapuva visuaalinen avustaja, joka ilmestyy kuvioihin, kun Copilottia käyttää äänitilassa.
Yhtiö toivoo, että visuaalinen, keltainen, hieman pehmeän oloinen Mico rohkaisisi käyttäjiä käyttämään Copilottia entistä enemmän myös ääneen puhumalla. Micon ilmeet elävät keskustelun edetessä ja suu liikkuu puheen mukaan.
Mico on jo otettu käyttöön ensimmäisille Copilot-käyttäjille Yhdysvalloissa.
