Apple TV+ on nyt Apple TV - äärimmäisen sekava nimien sekamelska on valmis

Brändinhallinnan mestari. Markkinoinnin nerokas edelläkävijä. Kaikkea tätä Apple edustaa monen mielikuvissa, vielä vuosikymmenten jälkeenkin.

Mutta nykyisin yhtiö ei ihan aina tunnu muistavan historiaansa.

Yhtiön suoratoistopalvelu Apple TV+ on nimittäin hiljattain nimetty uudelleen (maksumuuri). Muutos on pieni, mutta äärimmäisen paljon potentiaalista sekoilua aiheuttava.

Apple TV+:n uusi nimi on siis Apple TV - eli aiemmasta nimestä on vain tipautettu plus-merkki perästä pois.

Tästä syntyy kuitenkin sellainen pieni ongelma, että nyt yhtiöllä on kolme Apple TV -nimistä tuotetta.

Suoratoistopalvelu Apple TV+ on nyt siis Apple TV. Kyllä. Mutta sen lisäksi macOS-käyttöjärjestelmässä oleva mediatoisto-ohjelma, jolla voi siis katsoa mitä tahansa videoita, on sekin nimeltään Apple TV. Ja sitten on vielä fyysinen laite, Googlen nykyisiä Chromecasteja ja Google Streameria vastaava Apple TV.



Eli voit katsoa (suoratoisto) Apple TV:tä macOS:n Apple TV:llä (ohjelmisto) ja välittää siitä kuvan televisioosi Apple TV:n (fyysinen mediatoistin) kautta.

Tästä sekoilusta on tietysti revitty huumoria sosiaalisessa mediassa varsin huolella.

Apple TV -termille onkin nykyisin englanninkielisessä Wikipediassa oma täsmennyssivunsa, josta voi valita sen Apple TV:n, mitä nyt tarkalleen ottaen sattuikaan etsimään.