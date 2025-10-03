Tesla on edelleen täysin ylivoimaisesti paras autojen ohjelmistojen päivityksissä

Perinteiset autovalmistajat ovat joutuneet opettelemaan ohjelmistotaloiksi viimeisen kymmenen vuoden ajan.

Osittain muutos liittyy autojen sähköistymiseen, mutta isolta osin kysymys on siitä, että autojen ostajat - myös polttomoottoriautojen ostajat - vaativat autoiltaan nykyisin toimintoja, joita varten autojen ohjelmistoista on tullut entistä tärkeämpiä.

Olipa kyseessä sitten kaistavahti, mukautuva vakionopeudensäädin tai automaattisesti toimivat kaukovalot, ne kaikki nojaavat autojen ohjelmistoihin.

Eli ohjelmistolla ei tässä tapauksessa tarkoiteta auton infonäyttöä, vaan koko auton sydäntä, joka vastaa isosta osasta auton toiminnoista, aina polttoaineen syötön säätelystä lähtien.

Vielä joitain vuosia sittenkin, perinteiset autovalmistajat suhtautuivat autojensa sisäisiin ohjelmistoihin pakollisena pahana, joka laitettiin "tarpeeksi hyvään" kuntoon auton julkaisuhetkellä. Sen jälkeen ohjelmistoa ei käytännössä koskaan päivitetty, ellei jotain hälyyttävää ja vaarallista paljastunut.



Mutta "digitaaliset", uudet autovalmistajat, kuten Polestar, BYD ja Tesla suhtautuvat konseptiin käytännössä päinvastoin. Niille auto on ohjelmisto, jonka ympärille sitten vain satutaan kasaamaan neljällä renkaalla kulkeva ratkaisu.

Tämä näkyy etenkin autojen ohjelmistopäivityksissä. Wiredin haastattelema (maksumuuri) konsulttiyhtiö Capgeminin edustaja kertoi, että autojen toimintaa parantavissa ohjelmistopäivityksissä ja niiden nopeudessa nimenomaan Tesla on edelleen täysin omaa luokkaansa.

Viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana Tesla on julkaissut yli 40 ohjelmistopäivitystä autoilleen, jotka on jaeltu automaattisesti suoraan autoihin ns. OTA-päivityksinä (over-the-air). Vastaavasti perinteiset autovalmistajat saattavat julkaista yhden megapäivityksen korkeintaan kerran vuoteen. Näin jopa tilanteissa, joissa autossa olisi selkeä ongelmakin, joka voitaisiin paikata hyvinkin pienellä ohjelmistopäivityksellä.

Suoraan autoihin verkon yli latautuvat ohjelmistopäivitykset itse asiassa säästäisivät autovalmistajienkin rahoja, sillä vuosittain miljoonia autoja kutsutaan huoltoon ohjelmistopäivityksiä varten, kun niistä havaitaan ajossa ongelmia.

Osittain ongelma liittyy siihen, että kaikilla autovalmistajilla ei ole kykyä jaella ohjelmistoja verkon yli autoihinsa. Ja toisinaan ongelma liittyy siihen, että autoissa itsessään ei ole esimerkiksi tarpeeksi keskusyksikölle varattua tallennustilaa, johon päivitykset voisi verkosta ladata ennen niiden päivittämistä auton järjestelmään.

Osaltaan asia taas liittyy varovaisuuteen: yksikin verkon yli päivityksestä jumiin menevä auto olisi mainehaitta. Joten jos auton ohjelmisto päivitetään huollossa, riski ikävälle uutisoinnille pienenee.