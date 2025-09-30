Kosketusvasteella varustetussa Logitech MX Master 4 -hiiressä on peukalolle uusi kosketuspainike

Logitechin MX Master -sarjan hiiret ovat käytännössä parasta vaihtoehtoa sisällöntuottajille, luovaan työhön tai muuten vain tehokäyttäjille. Nyt sarjaan on julkaistu uusi versio, MX Master 4.





MX Master 4 jatkaa ikonista hiirimallistoa tuomalla mukaan käyttöä parantavan kosketusvasteen, aiempaa paremman langattoman yhteyden ja uudenlaisia ominaisuuksia hiiren ohjelmistoon.

Tämä hiirimaailman huippumalli on tehty ennen kaikkea luoville ammattilaisille, ohjelmistokehittäjille ja muille tehokäyttäjille, Logitech kertoo.





Merkittävin uusi ominaisuus MX Master 4:ssä on peukalon ulottuvilla oleva eli kyljessä sijaitseva pieni kosketuspainike. Uudenlainen peukalolla avattava Actions Ring -valikko on kätevä ja monipuolinen lisäys Logi Options+ -ohjelmistoon. Valikko tarjoaa sovelluskohtaisia pikatoimintoja, jotka ovat nopeasti sormien ulottuvilla. Action Ring on myös räätälöitävissä omien tarpeiden mukaan, joten siihen voi määritellä myös omia toimintoja.

Hiiressä on nyt myös räätälöitävä kosketusvaste. Se antaa käyttäjälle hienovaraisen haptisen tärinäpalautteen vieritettäessä, navigoidessa ja valintoja tehdessä. Tämä nopeuttaa ja selkeyttää käyttöä, kun tuntoaisti antaa välittömän palautteen hiiren välityksellä jopa katsehavaintoa nopeammin. Kosketusvasteesta on eniten hyötyä esimerkiksi videoeditoinnissa, suunnittelutyössä ja tietojenkäsittelyssä.

"Nykyajan nopeatempoisessa ja vaativassa työkulttuurissa tehokkaat työntekijät tarvitsevat työkaluja, jotka auttavat heitä toimimaan jouhevasti ja työnkulkua edistäen", kommentoi Logitechin tuotepäällikkö Tolya Polyanker. "Olemme suunnitelleet MX Master 4 -hiiren viemään työtuntuman uudelle tasolle ainutlaatuisen kosketusvasteen avulla. Sen ja tehokkaan Actions Ring -valikon avulla tarvittavat toiminnot ja pikakomennot ovat nopeasti käytettävissä."

Hiiressä on myös parannettu suorituskykyä sekä optimoitu yhteyttä. Langaton käytettävyys on Logitechin mukaan tuplasti parempi aiempiin malleihin verratessa. Uudenlainen USB-C-liitännällä varustettu Bolt-vastaanotin on helppo liittää tietokoneeseen ja takaa luotettavan langattoman toimivuuden, mutta hiiri toimii myös suoraan Bluetooth-yhteydellä.





Hiiri voidaan yhdistää yhtäaikaisesti peräti kolmen eri laitteen kanssa. Vaihto laitteiden välillä tapahtuu helposti yhtä painiketta painamalla.

Vieritettävä MagSpeed-rulla pyörii jopa tuhannen rivin sekuntivauhdilla, ja hiiressä on 8000 pisteen tuumatarkkuus (DPI).

Hiiren pinnan kerrotaan olevan likaa hylkivää materiaalia, ja hiiren luvataan kestävän käytössä vuodesta toiseen. Hiiren muoviosat ovat kierrätysmuovia vähintään 48 prosenttia.

Yhdellä latauksella hiiren käyttöaika on jopa 70 tuntia, ja akun koboltti on sataprosenttisesti kierrätysmateriaalia.





Logitech MX Master 4 tulee myyntiin PC:lle grafiitinharmaana ja Macille luonnonvalkoisena 139 euron kuluttajahintaan.