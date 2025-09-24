Sähköautojen tulipaloihin erikoinen ratkaisu: Heitetään palava akku autosta pois - "jonkun muun ongelma"
Sähköautojen tulipalot ovat äärimmäisen harvinaisia, mutta sattuessaan hyvin haastavia. Ongelmalliseksi sähköautojen tulipaloissa muodostuvat niiden akustot, joiden sammuttaminen ei onnistu tavanomaisin menetelmin.
Pelastusala onkin Suomessa kehittänyt yhteistyössä toimintamalleja sähköautojen tulipalojen käsittelyyn. Pelastusalan ammattilaisetkin toki muistuttavat, että polttomoottoriautojen tulipalot ovat huomattavasti yleisempiä kuin sähköautojen.
Kiinassa on kuitenkin päätety lähestyä asiaa täysin uudella ja erikoisella tavalla.
Carscoopsin mukaan maassa on kokeiltu hieman turvatyynyjen tapaan toimivaa tekniikkaa, jossa vakavampaan kolariin joutuessaan auto singauttaisi koko akustonsa pois autosta.
Ajatus on siis se, että poistamalla kolarissa mahdollisesti tuleen syttyvän akun kokonaan autosta, minimoitaisiin auton matkustajiin kohdistuva riski.
Pienen pienenä ongelmana asiassa on se, että autosta noin 3-6 metrin päähän singautettu, mahdollisesti viallinen ja jo palava akku on sen jälkeen lähistöllä olevien sivullisten ongelma.
Alla video:
Mekanismi ei myöskään mitenkään erittele sitä, mitä mahdollisen akun "ulos heittämisen" tiellä sattuu olemaan. Eli kolarin yhteydessä tällaisella tekniikalla varustettu auto saattaisi paiskata satoja kiloja painavan, tulessa olevan akuston esimerkiksi jalankulkijoiden päälle.
Yksikään autovalmistaja ei ole kuitenkaan suostunut myöntämään, että hurjalta kuulostava mekanismi olisi heidän insinööriensä kädenjälkeä. Ja tekniikka kuulostaa sen verran hämmentävältä, että sitä tuskin tullaan tuotantoautoissa näkemäänkään.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.