Logitechin Signature Slim Solar+ K980 -näppäimistö saa virtansa kokonaan auringosta tai keinotekoisesta valonlähteestä

Oheislaitteiden valmistaja Logitech tuo myyntiin monipuolisen langattoman ja matalaprofiilisen näppäimistön, joka saa virtansa kokonaan valosta.

Uusi malli kantaa nimeä Signature Slim Solar+ K980.





Sen erikoisuus on siis tapa, jolla näppäimistö saa virtansa. Paristoa tai latausjohtoa ei tarvita lainkaan, sillä näppäimistö saa virtansa kokonaan auringosta tai keinotekoisesta valonlähteestä, kun LED-lampuista.

Näppäimistö on erittäin vähävirtainen, sillä LightCharge-teknologian avulla näppäimistö toimii täydellä latauksella pimeässä jopa neljän kuukauden ajan.

Logitechin mukaan näppäimistön matalaprofiilinen muotoilu muistuttaa kannettavan tietokoneen näppäintyyliä ja tekee käytöstä miellyttävää ranteita rasittamatta. Älykkäiden ja räätälöitävien pikatoimintojen avulla näppäimistö kykenee moniin asioihin vain yhdellä painalluksella.

"Jo pelkkä ajatus lataamisesta voi tuntua häiriötekijältä, joten suunnittelimme näppäimistön vailla tarvetta moiselle", kommentoi Logitechin tuotepäällikkö Art O'Gnimh. "Näppäimistö saa virtansa mistä tahansa valosta, mikä vapauttaa työpöydän ylimääräisistä johdoista. Samalla näppäimistö tuo näyttävyyttä ja mukavuutta työtilaan."

Näppäimistön pikatoimintoja räätälöidään Logi Options+ -ohjelmalla, ja näppäimistöstä totta kai löytyy pikapainike valitulle tekoälypalvelulle, kuten Copilot, Gemini tai ChatGPT.





Näppäimistö voidaan yhdistää yhtäaikaisesti jopa kolmeen eri laitteeseen. Näiden välillä voidaan vaihtaa kätevällä valitsimella. Näppäimistö on yhteensopiva useimpien käyttöjärjestelmien kanssa ja voidaan määrittää toimimaan esimerkiksi eri tietokoneiden, tablettilaitteiden ja älypuhelinten kanssa. Näin kirjoittaminen eri laitteilla sujuu helposti yhdellä ja samalla näppäimistöllä.

Näppäimistössä on panostettu ympäristöystävällisyyteen.

Näppäimistön muoviosista 70 prosenttia on valmistettu kierrätysmuovista. Näppäimistön akun käyttöikä on jopa 10 vuotta.

Logitech Signature Slim Solar+ K980 tulee myyntiin välittömästi 119 euron kuluttajahintaan.