Logitechin uusi rattiohjain lupaa ajamiseen realismia modulaarisella rakenteella

Logitech G Play 2025 -tapahtumassa esiteltiin Logitech G RS50 Direct Drive Wheelbase TRUEFORCE -rattirunko ja Logitech G RS Pedals -poljinosa. Mukaan tarvitaan rattirunkoon kiinnitettävä RS Wheel Hub -sovitin ja omaan makuun sopiva ohjauspyörä.





Logitechin mukaan ohjainkokonaisuus on suunniteltu tarjoamaan ensiluokkaista ajorealismia, hallittavuutta ja räätälöitävyyttä. Näiden ominaisuuksien ansiosta RS50-ohjainjärjestelmä sopii kaikenlaisille ajajille vasta-alkajasta kisaveteraaniin saakka.

"RS50 ei ole vain lisälaite, vaan simulaatiokokonaisuutemme sydän", kommentoi Logitech G:n tuotepäällikkö Richard Neville. "Riippumatta siitä puhutaanko legendaarisen Parabolica-mutkan haastamisesta Monzan radalla täydessä vauhdissa vai ralliautolla hiekalla driftaamisesta, TRUEFORCE-tekniikka tuo ajamisen tunteen kaikilla yksityiskohdilla konkreettisella tavalla. Kun ratin voimapalaute yhdistetään RS-polkimien tuomaan hallittavuuteen, on käsillä yhdistelmä, joka tekee jokaisesta ajokisasta muistettavan ja tunteellisen kokemuksen."

RS50-rattirungossa on suoravetomoottori, joka kykenee jopa kahdeksan newtonmetrin vääntöön. Ammattiajajat pitävät tätä määrää tutkimustulosten perusteella ihanteellisena.

Realismia lisää moottorin TRUEFORCE-tekniikka, joka kääntää pelin sisäisen fysiikanmallinnuksen tosielämän voimapalautteeksi yksityiskohtaisella tarkkuudella.

Tieto välittyy pelaajalle reaaliajassa, sillä laitteen tekniikka käsittelee pelistä saatua tietoa peräti 4 000 päivityksen sekuntinopeudella.

Rattirungossa on käytetty kestävä liukurengassuunnittelua, joka mahdollistaa jopa 2 700 asteen kääntösäteen.

Jarrupolkimessa on jopa 75 kilogramman jarrutuspaine, minkä ansiosta jarrun käyttö tuntuu oikean auton polkimelta. Hallin ilmiötä hyödyntävä kaasupoljin takaa tarkan, portaattoman ja johdonmukaisen painallusvasteen. Lisäksi poljinten toimintaa, liikerataa ja asetuksia voi muokata sekä lisätarvikkein että ohjelmistolla.





Rattirungosta löytyvät omat vaihtoehtonsa sekä pc-tietokoneille että pelikonsoleille. Kaiken kattavan kokonaisuuden kerralla haluavat voivat ostaa RS50 System -paketin, joka sisältää RS50 Wheelbase -rattirungon, RS Round Wheel -ohjauspyörän, RS Wheel Hub -sovittimen ja RS Table Clamp -pöytäkiinnikkeen.

Logitech G RS Pedals -polkimet myydään aina erikseen.

Logitech G RS50 Wheelbase on jo myynnissä 299 euron (PC) ja 399 euron (PlayStation/PC) kuluttajahinnoin.

Logitech G RS50 System tulee myyntiin välittömästi Xbox/PC- ja PlayStation/PC-versioina 649 euron kuluttajahintaan.





Logitech G RS Pedals -polkimet tulevat saataville loppuvuoden aikana 149 euron kuluttajahintaan. Logitech G RS Clutch Module -kytkinpolkimen tulee myyntiin 39 euron kuluttajahintaan. Logitech G RS Shifter & Handbrake -vaihde/jarrukahva on myynnissä 159 euron kuluttajahintaan. Logitech G RS Track Wheel ja Logitech G RS Round Wheel ovat myynnissä 79 euron kuluttajahintoihin.