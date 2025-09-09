AirPods Pro 3 kuulokkeet mittaavat sykkeen
Applen syksyn 2025 suuressa julkistustilaisuudessa esiteltiin uudet AirPods Pro 3 -nappikuulokkeet.
Kuulokkeiden yksi suuri myyntivaltti on niiden yhdistyminen Apple Intelligenceä käyttäviin iPhone-malleihin. Kun kuulokkeet parittaa Applen tekoälyä käyttävään puhelimeen, ne tarjoavat kaksi varsin merkittävää uutta toimintoa.
Ensimmäinen kuulokkeiden tarjoama uutuus on sykkeen mittaus suoraan korvasta. Lisäksi kuulokkeet tunnistavat käyttäjän liikeradoista myös sen, mitä urheilulajia kuulokkeiden käyttäjä sattuu sillä hetkellä harrastamaan.
Eli yhdistettynä iPhonessa olevaan urheilua seuraavaan sovellukseen ja puhelimen GPS:ään, iPhonen ja AirPods Pro 3 -kuulokkeiden yhdistelmä pystyy tavallaan toimimaan kevyenä urheilukellon korvikkeena.
Toinen mielenkiintoinen uutuus kuulokkeissa on reaaliaikainen puheen kääntäminen. Tässäkin kuulokkeet nojaavat vahvasti iPhoneen ja siitä löytyvään Applen omaan tekoälyyn.
Apple esitteli toimintoa siten, että käyttäjä tekee käsieleen, jonka jälkeen kuulokkeet ryhtyvät automaattisesti kääntämään kuulemaansa puhetta. Kuulokkeet osittain hiljentävät vastapuolen puheäänen ja korvaavat sen tekoälyn luomalla käännösäänellä.
Kuulokkeiden käyttäjä voi itse puhua omalla kielellään ja vastaavasti oman puheen käännös näkyy vastapuolelle iPhonen näytöllä, tekstimuodossa.
Molempien keskustelun osapuolten käyttäessä AirPods Pro 3 -kuulokkeita ja yhteensopivia iPhoneja, tekstikäännöstä ei luonnollisestikaan tarvita lainkaan.
Näiden lisäksi AirPods Pro 3:n muotoilu muuttuu hieman, paremmin korvaan istuvaksi. Lisäksi kuulokkeiden mukana toimitetaan jatkossa viiden eri kokoiset silikoniset soviteosat.
Vastamelua on parannettu ja Apple kehuu AirPods Pro 3:n vastamelun olevan maailman paras nappikuulokkeista löytyvä vastamelutoiminto.
