Robottijänikset toimivat pytonkäärmeiden syötteinä

Floridan osavaltion viranomaiset ovat ottaneet modernit keinot käyttöön taistelussa vieraslajia vastaan.

Etelä-Floridassa sijaitsevan, elokuvista ja TV-sarjoistakin tutulla Evergladesin suoalueella on nimittäin ongelma.

Alueelle, jossa sijaitsee myös Evergladesin kansallispuisto, on levittäytynyt vieraslajina burmanpyton, joka hotkii vauhdilla kitaansa kansallispuiston pienet nisäkäslajit.

Viranomaisten mukaan pytonit ovat pistelleet poskiinsa jo jopa 95 prosenttia kaikista kansallispuiston pienistä nisäkkäistä - ja tuhoavat myös alueen linnustoa.

Pytoneiden kantaa yritetään harventaa metsästyksellä, mutta burmanpytonit ovat erinomaisia naamioitumaan ympäristöönsä, joten niitä on hyvin vaikea havaita laajalla suoalueella.

Alueen viranomaiset ovat kokeilleet käyttää syöttinä eläviä jäniksiä, joilla käärmeet saataisiin esiin koloistaan. Mutta jäniksistä syntyvät kustannukset ovat kuitenkin olleet liian kalliita ja liian hidas tapa pytoneiden houkutteluun.



Nyt Evergladesin kansallispuistossa onkin otettu käyttöön robottijänisten armeija. Robottijänikset muistuttavat oikeita jäniksiä ja ne on myös siveltu aineella, jonka haju muistuttaa oikeita jäniksiä. Robotit toimivat aurinkokennoilla ja ne sijoitetaan paikkoihin, joita seurataan videovalvonnan avulla. Kun videovalvonta havaitsee pytonin, siitä lähtee ilmoitus viranomaisille, jotka kiirehtivät paikalle poistamaan pytonin kansallispuistosta.

Aiheesta uutisoineen CBS Newsin mukaan pytonit eivät ole alueen luontainen eläinlaji, vaan ne ovat levinneet alueelle ihmisten toimesta. Ihmiset ovat hankkineet käärmeitä lemmikeikseen ja kun ne ovat kasvaneet liian isoiksi, ovat ihmiset päästäneet ne vapaaksi Evergladesin alueelle.

Lisäksi vuonna 1992 hurrikaani Andrew tuhosi alueen läheisyydessä sijainneen käärmekasvattamon, jonka kaikki käärmeet pääsivät tuhon yhteydessä vapaaksi Evergladesin alueelle.

Aluetta hallinnoivalla South Florida Water Management Districtillä on myös erillinen burmanpytoneiden poistoon keskittyvä hanke, johon pyydetään avuksi myös siviilejä.

Burmanpyton voi kasvaa 5,75 metriä pitkäksi ja se elää nimensä mukaisesti luontaisesti Aasiassa, mm. Burman, Thaimaan ja Vietnamin alueella.

kuvituskuva: Wikimedia