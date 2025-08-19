Windowsin tumma teema uudistuu
Windows sai tumman tilan käyttöönsä jo vuonna 2016, Windows 10:n päivityksen yhteydessä, mutta sen jälkeen kehitys on ollut kovin, kovin hidasta tumman teeman parantelun osalta.
Käyttöjärjestelmässä, myös Windows 11:ssa, on edelleen useita paikkoja, joihin tumma teema ei ulotu lainkaan. Esimerkiksi erilaiset järjestelmäkehotteet ovat sisukkaasti edelleen vaalealla teemalla, vaikka tumma tila olisi kytketty käyttöön.
Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että ainakin osa tumman teeman puutteista on korjattu. Windowsin sielunelämää ja tulevia julkaisuja tutkiva sosiaalisen median käyttäjä @phantomofearth on löytänyt uudistuksia tummaan tilaan jakelussa olevasta ns. Windowsin Insider-versiosta.
Windows 11's file operation (copy, access denied, etc.) dialogs are FINALLY getting support for dark mode! Here's how the dialogs look in dark mode at this point, hidden in build 26100.5061.
-- phantomofearth 🌳 (@phantomofearth.bsky.social) 15. elokuuta 2025 klo 18.56
Also notice the light buttons in the top right, still a work in progress of course.
[image or embed]
Eli ainakin tiedostojen siirtoon ja kopiointiin liittyvät järjestelmkehotteet on nyt muutettu käyttämään Windowsin tummaa tilaa uusimmassa Windowsin kokeiluversiossa.
Sieltä täältä, etenkin järjestelmän syvemmistä asetusvalikoista, löytyy myös edelleen vahvasti Windows 7:n ulkoasua noudattavia palasia, jotka eivät nekään vielä noudata Windowsin tummaa teemaa. Mutta ainakin parannusta on tulossa.
Jos Windowsissasi ei jostain syystä ole käytössä tumma tila, voit ottaa tumman tilan käyttöön Windowsissa oppaamme avulla. Samalla myös järjestelmän sovellukset, sekä mm. selaimet, alkavat käyttämään oletusarvoisesti tummaa tilaa.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.