Yhdysvallat aikoo käyttää Cybertruckeja ohjusten maalitauluina
Yhdysvaltain ilmavoiimat (U.S. Air Force) aikoo hankkia käyttöönsä kaksi Teslan Cybertruck -autoa.
Cybertruck on ollut käytännössä kaikilla mahdollisilla mittareilla pettymys Teslalle, sillä auton myyntimäärät ovat jääneet murto-osaan yhtiön omista myyntiarvioista. Lisäksi auto ei ole saanut myyntilupaa Euroopassa, koska useat sen rakenteelliset ratkaisut tekemvät siitä eurooppalaisten turvallisuusmääräysten vastaisen.
Mutta ainakin Yhdysvaltain ilmavoimat on keksinyt autolle luovaa käyttöä. Ilmavoimat aikoo nimittäin käyttää autoja ohjusten maalitauluina.
ArenaEV:n mukaan Cybertruckin erikoinen rakenne ja rakennusmateriaalina käytetty ruostumaton teräs ovat sen verran erikoinen yhdistelmä, että ilmavoimia kiinnostaa auton kokeilu, ohjuksillaan.
Ilmavoimat haluaa kokeilla, miten sen ohjukset purevat tavanomaisesta poikkeavaan kulkuvälineeseen. Eli kyseessä on puhtaasti testaus, jossa varmistutaan siitä, tarjoaako Cybertruck mahdollisesti suojaa Yhdysvaltain käyttämiä ohjuksia vastaan vai ei. Mikäli testeissä havaitaan, että auto tarjoaisi merkittävää suojaa, sen pohjalta ilmavoimat voisi jatkokehittää ohjuksiaan tuhoamaan paremmin Cybertruckin kaltaisia ajoneuvoja.
