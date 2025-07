Sipsejä, jotka maistuvat 9V paristolle

Alankomaalainen sipsiyhtiö Rewind on tuonut maassa myyntiin sipsimaun, jollaista ei hyvin todennäköisesti ole aiemmin keksitty.

Rewindin sipsit maistuvat samalle kuin 9 voltin paristot, eli ne suorakaiteen muotoiset paristot, joita löytyy mm. palovaroittimista.

Yhtiön mukaan sipsien tarkoitus on tuoda pala nostalgiaa takaisin: kukapa meistä ei olisi lapsena koettanut kielellä sitä pientä tärskyä, jonka 9 voltin paristo antaa kun kielensä tökkää pariston molempiin napoihin yhtä aikaa.

Vastaavaan makukokemukseen on päästy yhdistelemällä sitruunahappoa, ruokasoodaa ja mineraalisuoloja. Yhtiö painottaa, että sipseissä ei ole käytetty oikeiden 9 voltin paristojen osia - ja että yhtiö ei missään nimessä suosittele nuolemaan myöskään oikeita 9 voltin paristoja.

Luonnollisesti kyse on markkinointitempusta, sillä Rewindin valikoimaan kuuluu paristonmakuisten sipsien lisäksi myös hieman maltillisempia makuja, kuten kermainen paprika ja hunaja-barbeque.

Rewindilla on myös vahva kytkös Suomeen, sillä Rewindin omistaa kotimainen Paulig. Paulig on suomalaisille parhaiten tuttu tietysti kahveistaan, mutta yhtiö kasvattanut vuosien mittaan muuta liiketoimintaansa jo kahvibisnestään isommaksi. Etenkin Pauligin omistama Santa Maria on monessakin maassa erittäin tuttu brändi.



Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että Rewindin sipsit laajentuvat myöhemmin myös Alankomaiden ulkopuolelle.