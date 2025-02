Ecovacs Deebot T30 Omni arvostelu - mainio moppaava robotti-imuri, joka kärsii esteiden väistelyn puutteesta

Robotti-imureiden kehitys on ollut koko 2020-luvun alun ajan hengästyttävän nopeaa. Samalla perinteisten valmistajien rinnalle on rynninyt joukko uusia pelureita, joista etenkin kiinalainen Ecovacs on kasvanut merkittäväksi tekijäksi alalla.

Olemme jo useampaa Ecovacsin roboimuria testanneetkin viime vuosina, joten oli mielenkiintoista saada yhtiön tuorein, syksyllä 2024 myyntiin tullut uutuus testipenkkiimme.

Nimihirviö Ecovacs Deebot T30 Omni on arvosteluhetkellä noin 900 euron hintalapulla varustettu moderni huippuluokan moppaava robotti-imuri. Mallin erikoisuus on sen reunoille kurottuva moppaustyyny, jonka ansiosta robon pitäisi pystyä moppaamaan myös seinien vierustat ja nurkat aiempaakin tehokkaammin.

Luonnollisesti robotista löytyy lähes kaikki tämän hintaluokan toiminnot, eli robotin telakka tyhjentää robotin pölysäiliön itsestään, robotin moppilevyt pestään automaattisesti siivouksen yhteydessä ja tietysti myös robotin vesisäiliö täytetään telakassa olevasta isommasta säiliöstä automaattisesti.

Pistimme robotin siivoamaan tavallista suomalaista kerrostaloasuntoa noin kolmen kuukauden ajaksi, talvella 2024-2025. Testijaksomme aikaan osui hyvinkin vaihtelevia sääolosuhteita, jossa keli kävi välillä reippaasti plussan puolella ja välillä ulkona oli pakkasta lähes -30c. Erikoisista säistä johtuen sisään kantautui varsin reippaasti rapaa ja hiekoitushiekkaa, joka teki testijaksosta tässäkin mielessä tavallista mielenkiintoisemman.

Kuten tavallista, mitään muuta siivousvälinettä lattioiden siivoukseen ei testijakson aikana käytetty, joten asunnon lattioiden puhtaus oli täysin Ecovacs T30:n varassa.

Joten onkin siis aika tutkia, miten robo pärjäsi pitkän testijaksomme aikana.





Ulkonäkö ja ominaisuudet

Päällisin puolin Ecovacs Deebot T30 Omni muistuttaa hyvin paljon mitä tahansa modernia roboimuria. Robotin päällä on LIDAR-valotutka ja keulasta löytyy toinen valotunnistukseen pohjautuva tutka.

Se, mikä robotista puuttuu, on melkein mielenkiintoisempaa, sillä robon keulassa ei ole lainkaan kameraa. Eli Ecovacsissa ei ole kameraan pohjautuvaa esteiden tunnistamista lainkaan, vaan esteet tunnistetaan valotutkien avulla - tästä lisää myöhemmin.

Robotti on perinteinen kiekko, jossa on kuitenkin säilytetty kolme fyysistä painiketta - jotka ilahduttavasti eivät ole kosketuspainikkeita, vaan "oikeita" nappeja.

Pohjasta Ecovacs muistuttaa nopeasti vilkaistuna hyvin paljon muitakin noin tuhat euroa maksavia roboimureita viime vuosien ajalta.

Pyöriviä moppaustyynyjä on kaksi, robon molemmilla sivuilla. Sivuharja on pitkä, joka helpottaa nurkkiin ulottumista.

Siivoustela on aluksi tarkasteltuna pieni pettymys, sillä se on silikonin ja harjasten yhdistelmä - ja niitä on vain yksi. Yleensä, kokemustemme mukaan, paras siivoustulos saavutetaan kahden silikonisen siivoustelan yhdistelmällä.

Mutta siivoustela yllättääkin kahdella tavalla: ensinnäkin sen harjakset ovat pehmyttä kangasta, eivätkä kovaa muoviharjasta, kuten yleensä. Lisäksi siivoustelan kehikko joustaa ylös ja alaspäin merkittävästi, arviomme mukaan jopa sentin verran.

Erikoisin piirre pohjasta paljastuu kuitenkin toista moppilevyä hieman tönäistessä - se liikkuu sivulle. Ja tämä onkin Ecovacs T30:n suurin innovaatio, eli robotin moppilevy osaa "kurottautua" tarvittaessa seinänvierustoihin ja nurkkiin, joka mahdollistaa moppauksen myös hankalissa paikoissa.

Ecovacs T30:n telakka on erittäin paljon muista testaamistamme roboimureista poikkeava jo ulkonäöltään. Ecovacsin suunnitteluosasto on saanut selkeästi vapaat kädet ajatella roboimurin telakkaa täysin uudelta pohjalta - ja toteutus on mielestämme todella upea.

Robotin moppausta varten tarvitsemat vesisäiliöt muodostavat koko telakan yläosan, eli ne eivät ole telakan sisällä piilossa, vaan vesisäiliöt ovat koko telakan yläosa. Ne napsahtavat toisiinsa kiinni saumattomasti ja paketti on erittäin fiksusti toteutettu. Samalla vesisäiliöt mahdollistavat nopeamman vesisäiliöiden täytön ja tyhjennyksen, kun ne eivät ole erillisen kannen alle sijoitettuna. Myös kummankin säiliön vesimäärän näkee suoraan telakkaan päin vilkaisemalla, kun veden pinta näkyy säiliöistä koko ajan.

Telakka on mielestäni upein modernin roboimurin telakka, mitä olen tähän mennessä nähnyt. Se näyttää hyvältä (no, siinä määrin kuin robotti-imurin telakka nyt voi koskaan näyttää hyvältä..) ja se on lisäksi käytännöllisempi kuin mikään muu testaamistamme roboimureiden, vesisäiliöillä varustetuista telakoista.

Telakasta löytyy luonnollisesti myös itsestääntyhjennyksen mekanismi, joka tyhjentää robotin sisäisen pölysäiliön isompaan pölypussiin aina siivouksen päätteeksi.



kolmen kuukauden käytön jälkeen myös robotin koti alkoi olemaan vähän likaisessa kunnossa

Ja toki Ecovacs myös pesee omat moppilevynsä, sitä vartenhan vesisäiliöt telakassa ovat. Moppilevyt pestään telakassa olevassa altaassa - sekä siivouksen lopuksi että sen edetessä.







Tekniset tiedot

Akkukesto 200 minuuttia Pölysäiliö Telakassa, tyhjentää oman pölysäiliönsä itsestään Robotin mitat 35,3 x 35,1 x 10,4 cm

(leveys x syvyys x korkeus) Telakan mitat 40,9 x 49 x 48 cm

(leveys x syvyys x korkeus) Imuteho 11 000 Pa Toiminnot moppaava robotti-imuri;

tyjentää oman pölysäiliönsä;

täyttää robotin vesisäiliön telakan isosta vesisäiliöstä

Puhtaan veden säiliö 0,3 litraa (robotti)

4 litraa (telakka) Hinta arvosteluhetkellä 900 euroa



Älypuhelinsovellus

Ecovacs Deebot T30 Omni on luonnollisesti ns. älykäs laite, eli sen järkevä käyttö käytännössä vaatii sen, että kotoa löytyy WiFi-verkko ja sen, että omistajalla on käytössään älypuhelin.

Yhtiön oma Ecovacs Home -sovellus on ilahduttavasti suomennettu läpikotaisin, joskin kourallinen suomennoksia on hieman erikoisella tasolla. Mutta suomennos on selkeästi parempaa tasoa kuin monilla muilla firmoilla - ja useilla roboimurivalmistajilla sovellusta ei saa suomeksi käyttöön lainkaan.

Sovellus on hyvin vahvasti kiinalaista suunnitteluestetiikkaa noudattava, monitasoisine valikoineen ja hieman sekavine logiikoinen. Olen usein todennut, että muinaiset 2000-luvun alun Nokian insinöörit ja heidän hengenheimolaisensa tuntevat todennäköisesti olonsa hyvin kotoisaksi kiinalaisten älylaitteiden valikoiden kanssa. Sama pätee myös Ecovacsiin.

Sinänsä sovellus on toiminnoiltaan hyvä, sillä kaikkea mahdollista voi säätää - ja hyvinkin tarkasti. Siivousasetuksissa voi säätää niin moppauksen tehoa, imuroinnin tehoa kuin robotin liikkumistapaakin. Myös reunoille kurottuvaa moppia voi säätää sen osalta, miten tarkkaan se puhdistaa seinänvierustat.

Myös kartat ovat laajasti ja monipuolisesti muokattavissa. Huonejaot voi tehdä helposti, kiellettyjä alueita (ns. no-go -zonet) voi luoda mihin haluaa ja moppauksen voi kieltää kokonaan haluamiltaan alueilta (no-mop zone).



Myös oletusarvoisen siivousjärjestyksen voi valita haluamallaan tavalla - joka onkin näppärää, jos haluaa että vaikkapa eteinen siivotaan aina ensin, jotta se varmasti ehditään siivoamaan ennen kotiinpaluuta.

Siivous ja siivouksen lopputulos

Ecovacs oli pitkän testijaksomme aikana varsinaisessa päätehtävässään eli asunnon siistinä pitämisessä erinomaisen hyvä. Testijakso osui hämmentävän lämpimään keskitalveen, jossa ulkolämpötila vaihteli +5c ja -25c väliltä. Tästä aiheutui se tilanne, että sisälle kantautui rapaa ja hiekoitushiekkaa valtavia määriä.

Eteinen täynnä hiekoitushiekkaa ja soraa ei kuitenkaan ollut Ecovacsille missään vaiheessa ongelma, vaan robo sai pidettyä asunnon ihailtavan hyvässä kunnossa. Myös moppaus oli todella tehokasta, joka näkyi tietysti likavesisäiliötä tyhjennettäessä - vesi oli säännöllisesti jotain harmaan ja mustan väliltä.

Ecovacs T30 tunnisti myös matot hyvin ja osasi nostaa moppilevyjään maton kohdatessaan. Matotkaan eivät tulleet siis vahingossa kostutetuiksi märkien moppilevyjen vuoksi.

Erityismaininta pitää antaa ulospäin venyvälle, kurottuvalle moppityynylle, joka tuntui saavan myös testikohteemme nurkat ja seinänvierustat tavallistakin tarkemmin siivottua.

Tokihan Ecovacs ei pärjää aivan kaikelle lialle, jos asunnossa ei ole siivottu viikkokausiin. Mutta tämä ei ole mielestämme mikään ongelma, sillä roboimuria pitääkin käyttää eri tavalla kuin tavallista imuria - eli robotin tarkoitus on pyöriä lähes joka päivä asunnossa, ylläpitäen siisteyttä, eikä vain siivota silloin, kun pöly alkaa tunkeutumaan jo keuhkoihin asti. Oikealla tavalla käytettynä Ecovacs piti asunnon lattiat todella siisteinä koko testijakson ajan.

Moppausta käytettäessä neljän litran vesisäiliö riitti varsin moneen pesuun. Robo moppaili arviomme mukaan noin 300 m2 ennen kuin vesisäiliötä täytyi täyttää ja tyhjentää. Tämä tietysti riippuu täysin siitä, paljonko kodissa on mattoja (joita Ecovacs ei moppaa) ja kuinka usein moppi halutaan puhdistaa siivouksen aikana.







Esteet ja matot

Ecovacs Deebot T30 Omnin isoin ongelma liittyy ehdottomasti esteiden väistelyyn. Robotti maksaa tätä kirjoitettaessa 900 euroa eli se asettuu ehdottomasti "törkeän kallis"-kategoriaan roboimureiden markkinassa. Ja tällä rahalla oletamme, että robo osaa aktiivisesti väistellä lattialle unohtuneita esteitä kuten johtoja - tai vaikkapa koiran kakkoja.

Mutta Ecovacs T30:ssa ei ole lainkaan kameraan pohjautuvaa esteiden väistelyä. Yhtiö toki markkinoinnissaan puhuu "esteiden väistelystä" (ns. "TrueDetect 3D" -tunnistus), mutta mielestämme valotutkaan pohjautuva esteiden väistely ei ole todellakaan sama asia kuin kuvantunnistukseen ja kameraan pohjautuva esteiden väistely.

Ja olimme oikeassa.





Ecovacs T30 söi säännöllisesti lattialle unohtuneet johdot ja kengännauhat. Lisäksi se kiipeili "robotin tappajaksi" kutsumamme Ikean vaatetelineen päälle - ja jäi jumiin siihen, kuten ah, niin monet muutkin robotit ennen sitä.



välillä robo itsessään ei jäänyt jumiin mihinkään, mutta sen moppilevy tipahti irti, kun se juuttui esimerkiksi latausjohtoon kiinni

Käytännössä Ecovacsia varten pitääkin siis kerätä lattialta kaikki johdot ja muut pienemmät esteet talteen ennen siivouksen aloittamista - aivan samalla tavalla kuin 2010-luvulla julkaistujen roboimureidenkin kanssa.

Mutta mattojen kanssa Ecovacs oli yllättävän hyvä. Se osasi fiksusti nostaa moppiosaansa ilmaan, kun se saapui kevyenkin maton reunalle - ja onnistui olemaan ruttaamatta mattoja. Lisäksi mattojen imurointi onnistui sekin erittäin hyvin.

Mutta valitettavasti hintaluokassaan onneton esteiden väistely on ehdottomasti Ecovacs T30:n isoin ongelma.

Melu, akkukesto ja muut havainnot

Iso uudistus Ecovacs T30:n toiminnassa sen edeltäjään, arvostelussammekin käyneeseen Ecovacs Deebot T20:een verrattuna on tapahtunut akkukestossa. Ecovacs T30:n akku kestää yli 3 tunnin ajan, joka riittää näppituntumalla jo 200m2 omakotitalonkin lattiapinta-alan siivoamiseen läpikotaisin, ilman tarvetta välilataukselle.

Samalla myös akun latausnopeus on parantunut huimasti. Nyt robotti lataa itsensä tyhjästä täyteen noin 3 tunnissa, joka mahdollistaa sen, että aivan valtava kartanokin tulee siivottua yhden työpäivän aikana.

Melun osalta T30 ei poikennut merkittävästi muista moderneista roboimureista. Imuroinnin ääni itsessään on rasittava, kuten roboimureissa aina - ja itse emme juuri koskaan käyttäneet imuria kotona ollessamme.

Suurin meteli syntyy siitä, kun robo tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä telakasta löytyvään pölypussiin. Ääni on yhtä julma kuin muissakin samaa tekniikkaa käyttävissä moderneissa roboimureissa. Eli hyvin häiritsevä, mutta onneksi kestoltaan vain korkeintaan puolen minuutin luokkaa.

Siivouksen jälkeen robotti aloittaa muutaman minuutin kestävän moppilevyjen pesun, jona aikana telakasta kuuluu kurlutusta ja veden loisketta. Tämän jälkeen alkaa asetuksista riippuen 1-3 tuntia kestävä moppityynyjen kuivaus. Kuivausääni on matalaa huminaa, joka ehkä häiritsisi olohuoneessa sijaitessaan TV-iltaa, muttei muuten ole millään tavalla häiritsevän voimakasta. Suosittelemme pitämään kuivausjakson mahdollisimman pitkänä, jotta moppilevyihin ei kertyisi bakteerikasvustoa kosteuden vuoksi.

Ostopäätöstä tehdessä kannattaa myös huomata, että Ecovacs on kohtuullisen korkea robotti-imuri: valotutka väistämättä tekee robotista itsestään hieman korkeamman (10,4 cm), joten mittanauhaa kannattaa käyttää, kun pohtii mahtuuko robotti kaikkiin siivottaviin paikkoihin.

Lisäksi on hyvä huomauttaa, että vaikka Ecovacsin älypuhelinsovellus onkin suomennettu, ei robotin äänitoimintoja ole kuitenkaan käännetty suomeksi. Eli robotti juttelee tilannetietoja siivotessaan ja ongelmia kohdatessaan, mutta keskustelee ne englanniksi (tai vaikkapa kiinaksi, muttei kuitenkaan suomeksi).







Yhteenveto

Ecovacs Deebot T30 Omni on huippuluokan imuri, joka kärsii ainoastaan siitä, että robotista on päätetty jättää kameraan pohjautuva esteiden väistely kokonaan pois.

Mielestäni älykäs esteiden väistely on fiksuja moppaustoimintojakin tärkeämpi ominaisuus kalliin hintaluokan roboimureissa. Ilman moppaustakin voi elää, mutta robottia tulee todennäköisesti käytettyä liian harvoin, jos sen käyttö vaatii samalla sen, että lattialta pitää muistaa keräillä sinne unohtuneet tavarat pois.

Muilta osin Ecovacs on erittäin hyvä tuote ja etenkin sen nerokas lataustelakan muotoilu jaksoi ihastuttaa koko testijakson ajan. Myös sivulle kurottautuva moppityyny oli fiksu lisäys muutoinkin mainioon roboimuriin.

Jos Ecovacsin hintaluokka olisi eri, vaikkapa 500 euroa tai sen alle, se olisi mielestäni (vuonna 2025) edelleen erinomainen roboimuri. Mutta lähes tuhat euroa maksavana, esteiden väistelyn puute tekee siitä yksinkertaisesti liian kalliin ja laskee väistämättä robotin houkuttelevuutta.

Ecovacs T30 Omni vs T30 PRO Omni vs T30s

Myös Ecovacs kuuluu niihin valmistajiin, joiden tuotevalikoima on yksinkertaisesti liian laaja ja sekava. Ecovacs Deebot T30 Omnillakin on useita rinnakkaismalleja, jotka saattavat sotkea ostajaa kun ne putkahtelevat eteen hintavertailupalveluissa ja verkkokauppojen valikoimissa.

Testissämme olleen T30 Omnin ja T30 Pro Omnin välillä on kaksi eroa. PRO-malli tukee äänikomentoja eli robotin voi käskyttää siivoamaan puhumalla - ja tätä toimintoa ei testaamassamme mallissa ollut. Lisäksi PRO-mallista löytyy ns. "älykäs syvämoppaus", joka tunnistaa lattiassa olevat tahrat ja jynssää tiukassa olevia tahroja paremmin kuin testaamamme T30 Omni. En välttämättä osaisi itse kaivata kumpaakaan lisätoimintoa.

Sitten on erikseen tarjolla T30s -sarja, jossa T30s -mallista löytyy ilmeisesti myös kamerapohjainen esteiden väistely. Lisäksi mallistossa on vielä kaiken sekavuuden lisäksi tarjolla T30s AI, joka yhdistää kamerapohjaisen tunnistuksen tekoälyyn. Paperilla molemmat kuulostavat tärkeiltä päivityksiltä testaamaamme T30-malliin verrattuna, jos niiden esteiden väistely oikeasti toimiikin. Mutta testaamatta niitä, emme tietenkään voi ottaa asiaan tarkemmin kantaa.







Vaihtoehdot

Ecovacs Deebot T30 Omnille on tarjolla lukuisia vaihtoehtoja eri valmistajilta. Itse suuntaisin katseeni malleihin, joista löytyy pyörivät moppauslevyt, automaattinen moppien pesu sekä Ecovacsista kokonaan puuttuva esteiden väistely.

Nämä kriteerit täyttäviä roboimureita olemme testanneet jo kourallisen. Valitettavasti edes se, että robosta löytyy kamerapohjainen esteiden väistely, ei tarkoita juuri mitään. Testaamastamme Roborock S8 MaxV Ultrasta löytyy kyllä kameraan pohjautuva esteiden väistely, mutta se ei ollut kovinkaan hyvä.

Parhaaksi vaihtoehdoksi näin helmikuussa 2025 sanoisin täydet viisi tähteä arvostelussamme saaneen Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI:n, jonka esteiden väistely ja muutkin toiminnot olivat todella hyvällä tolalla. Samsung häviää Ecovacsille kuitenkin kahdella osa-alueella: Samsungin sovellusta ei ole suomennettu ja Samsung ei pärjännyt niin hyvin mattojen kanssa kuin Ecovacs T30.

Plussat

Suomennettu älypuhelinsovellus

Virkistävän erilainen, monella tapaa nerokas telakan muotoilu

Moppauslevyjen puhdistus kuumalla vedellä

Hyvä imurointitulos

Hyvä moppaustulos

Pärjää hyvin mattojen kanssa





Miinukset

Ei kamerapohjaista esteiden väistelyä

Hinta arvosteluhetkellä (900e) liian kova

Sekavahko älypuhelinsovellus, osittain konekäännetty suomeksi





Tähdet

Pyrimme roboimureiden tähtiarvosteluissamme suhteuttamaan robotti-imurit muihin saman hintaluokan tuotteisiin ja arvioimaan sen pohjalta sitä, miten hyvää vastinetta rahalle robotti-imuri tarjoaa potentiaaliselle ostajalleen.

Arvosteluhetkellä Ecovacs Deebot T30 Omni maksaa noin 900 euroa. Tuolla hinnalla robotti kärsii siitä, ettei Ecovacs ole sisällyttänyt robottiin lainkaan kameraan pohjautuvaa esteiden väistelyä. Koska ominaisuus on niin tärkeä elämän helpottaja ja kuuluu mielestämme tässä hintaluokassa jo roboteilta vaadittaviin ominaisuuksiin, on tähtiarviostamme pakko napsaista yksi tähti pois.



