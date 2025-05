Steam-pelikonsoleiden valikoima laajenee ja alkaa haastamaan Nintendoa, Xboxia ja Playstationia

Maailman pelikonsoleiden markkina on ollut jo parin vuosikymmenen ajan täysin kolmen jättiläisen hallussa, kun Nintendo, Microsoft ja Sony ovat vakiinnuttaneet asemansa konsolipelaajien sydämessä.

Tähän markkinaan on yritetty tunkea välillä useidenkin eri tahojen toimesta. Googlen Stadia -pelikonsoli / alusta ei ehtinyt olla toiminnassa kuin muutaman vuoden ennen sen sulkeutumista vuonna 2022. Pienempien yhtiöiden kokeilujakin on nähty.

Mutta jokseenkin tutkan alla, suurempia otsikoita vältellen, on yksi tulokas onnistunut raivaamaan itselleen elintilaa jättiläisten katveessa. Vuonna 2021 julkaistu Steam Deck on kasvanut askel kerrallaan aina vain isommaksi ja isommaksi tekijäksi pelimaailmassa.



Steam Deckillä on tietysti yksi ylivoimainen etu muihin uusiin tulokkaisiin nähden: sen kehittäjä, Valve, omistaa PC-maailman suosituimman pelien jakelupalvelun Steamin. Käytännössä kaikilla PC-pelaajilla on jo ennestään Steam-tunnukset ja vuori pelejä palvelun kautta ostettuna. Steam Deck onkin käytännössä kädessä kulkeva PC, joka näyttää kannettavalta pelikonsolilta.

Mutta Steam Deckin toinen nerokas ratkaisu on ollut se, että se pohjautuu Valven itsensä kehittämään Linux-versioon, joka on lähes täydellisesti yhteensopiva Windows-pelien kanssa. Yhteensopivuusrajapinta Proton on kehittynyt vauhdilla - ja samalla myös Steam Deckin kasvava suosio on pakottanut PC-pelikehittäjät huolehtimaan siitä, että heidän pelinsä toimivat myös Steam Deckillä. Eli samalla myös Linuxilla.

Steam Deckin suosion jälkeen markkinoille putkahti useita muitakin kannettavia PC-pohjaisia pelikonsoleita, kuten Asus ROG Ally ja Lenovo Legion Go.

Nämä "vaihtoehtoiset Steam Deckit" ovat kuitenkin kärsineet pahasti siitä, että ne pohjautuvat Windowsiin. Yhteensopivuus on toki ollut hieman parempaa kuin SteamOS:llä, mutta Windows-pohjaiset käsikonsolit ovat olleet etenkin akkukeston ja käytön sujuvuuden kannalta selkeästi Steam Deckiä jäljessä.

Tammikuussa Valve sitten otti seuraavan loogisen askeleen ja julkisti Powered by SteamOS -ohjelman, jossa se antoi muidenkin laitevalmistajien ryhtyä käyttämään SteamOS:ää omissa käsikonsoleissaan. Valvellehan muutos on vain hyvää bisnestä, sillä se hallitsee Steam-pelikauppaa ja saa sieltä tuloja, olipa laitevalmistajana kuka tahansa.

Ensimmäisenä kelkkaan hyppäsi Lenovo, jonka Lenovo Legion Go S -konsolista tuli myyntiin sekä "perinteinen" Windows-versio että SteamOS:llä toimiva versio.



Nyt vauhti näyttää kiihtyvän, sillä Valve on vihjannut, että useat muutkin laitevalmistajat ovat tuomassa myyntiin SteamOS-pohjaisia pelikonsoleita.

Näyttääkin siltä, että käsikonsoleiden markkinalle on syntymässä SteamOS-pohjaisten laitteiden oma, kasvava kategoriansa. Toki, samaan aikaan myös mm. Microsoft on panostamassa Xbox/Windows -yhdistelmänsä tukeen käsi-PC-laitteille. Ja pian saapuu myyntiin käsikonsolimarkkinoiden todennäköinen jättiläinen, eli Nintendo Switch 2.