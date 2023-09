Lenovon Legion Go Windows -käsikonsolissa on 8,8-tuumainen näyttö ja irrotettavat ohjaimet

Muutaman vuodon jälkeen Lenovo on virallisesti julkistanut Legion Go -pelilaitteensa. Kyseessä on kannettavasta pelilaitteesta, jossa käytetään Windows-käyttöjärjestelmää.

Lenovo kertoo, että pelilaite on suunniteltu pelaajille, jotka vaativat pelilaitteiltaan huipputason tekniikkaa ja visuaalisuutta.

"Olemme ylpeitä siitä, että Lenovo Legionista on tullut pelaajien suosima tuotemerkki kaikkialla maailmassa. Näemme, että pelaajat ovat monipuolinen ryhmä, ja Lenovo Legion pyrkii tarjoamaan kaikille pelaajille sopivia ratkaisuja", sanoo Lenovon varatoimitusjohtaja ja Intelligent Devices Groupin kuluttajaliiketoimintasegmentin toimitusjohtaja Jun Ouyang. "Tätä silmällä pitäen aloimme suunnitella yli kaksi vuotta sitten Lenovo Legion Go -mallia. Lenovo Legion Go:n esittelyn myötä Lenovo Legion -ekosysteemi laajenee laitteella, jolla pelaajat voivat kirjaimellisesti pelata tien päällä."



Legion Go eroaa muista vastaavista laitteista, kuten Steam Deckistä ja Asuksen ROG Allysta, etenkin parin ominaisuuden myötä.

Muissa pelilaitteissa on yleisesti 7 tuuman näyttö, mutta Legion Gossa näyttö on kooltaan 8,8-tuumainen. Näyttö tukee resoluutioita 1600p:stä 800p:hen sekä 144 Hz:n ja 60 Hz:n virkistystaajuuksia.

Kuvasuhde on 16:10 ja kirkkaus yltää 500 nitiin. Näyttö omaa myös 97 %:n DCI-P3-väriavaruuden.

Laitetta voi hallita kosketusnäytön kautta tai pelilaitteen ohjaimilla.

Lenovo Legion Gon ohjaimissa on hall-effect -ohjaussauvat, integroitu ohjauslevy, suuri D-pad, vinosuuntainen hiiripyörä ja yhteensä 10 yhdistettävissä olevaa olkapääpainiketta, liipaisinta ja kahvapainiketta. Virtanäppäimessä on RGB-valaistus.

Nintendo Switchin tapaisesti Lenovon Legion Gon Legion TrueStrike -ohjaimet ovat irrotettavissa, mikä mahdollistaa joustavamman pelityylin ja FPS-tilan käyttöönoton improvisoituja FPS-pelisessioita varten.

FPS-tilan avulla käyttäjä voi irrottaa ohjaimet Lenovo Legion Gon rungosta ja käyttää takana olevaa jalustaa tukena. Oikeanpuoleinen irrotettu ohjain asetetaan mukana toimitettuun ohjainjalustaan. Ohjaimen pohjan optinen silmä mahdollistaa tarkemman tähtäämisen ja hallinnan.

Suorituskyvystä vastaa AMD Ryzen Z1 Extreme -suoritin AMD RNDA -grafiikalla. Sen parina on 16 gigatavua LPDDR5X (7500 MHz) RAM-muistia ja tallennustilaa löytyy jopa teratavun edestä. Tarjolla on myös 256 gigatavun ja 512 gigatavun vaihtoehdot. Lisää tallennustilaa saa muistikortin avulla.

Legion Gossa on 49,2 Wh:n akku, joka latautuu puolessa tunnissa 70 prosenttiin. Legion Go sisältää virran ohitustilan, joka suojaa akkua hajoamiselta ja poistaa samalla latauksen aikana normaalisti syntyvää lämpöä.



Laitteen sisällä on 79-lapainen tuuletin, joka pitää laitteen viileänä alle 25 dB:n äänellä Quiet Mode -tilassa, mutta antaa laitteen silti saavuttaa täyden 25 W:n TGP:n Custom Mode -tilassa.

USB-C -portteja on pari kappaletta. Toisen portin avulla laitteen voi telakoida ja toisen kautta ladata samanaikaisesti. Laiteessa on myös Wifi 6E ja Bluetooth 5.2. Ääntä voi kuunnella stereokaiuttimien kautta tai 3.5 mm:n kuulokeliitännän avulla.

Käyttöjärjestelmänä toimii Windows 11, johon on lisätty Legion Space. Sen avulla pelaajat voivat nopeasti käyttää kaikkia pelialustojaan ja -kauppojaan, tarkastella kaikkia paikallisesti asennettuja pelejä ja ostaa pelejä Legion Game Storen kautta yhteistyössä Xbox Game Pass Ultimaten kanssa.

Legion Spacen avulla käyttäjät voivat myös säätää nopeasti asetuksia, kuten resoluutiota, virkistystaajuutta ja kirkkautta.

Legion Go tulee saataville lokakuussa ja sen hinta alkaa 799 eurosta.

Legion Gon pariksi julkaistiin myös Lenovo Legion -lasit.

Ne tarjoavat entistä älykkäämmän ison näytön ratkaisun pelaamiseen ja sisällönkulutukseen, olipa kyseessä sitten Lenovo Legion Go tai mikä tahansa muu yhteensopiva laite, jossa on USB-C.

Lenovon lasit on edistyksellinen, ylle puettava virtuaalinäyttö, jossa on mikro-oled-näyttöteknologia korkean väri- ja kontrastialueen FHD-tarkkuudella ja molempien silmien 60 Hz:n virkistystaajuudella.

Lasit tulevat saataville myös lokakuussa ja niiden hinta alkaa 499 eurosta.