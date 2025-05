Päivän diili: PS5 Slim nyt 479 euroa ja PS5 Digital Edition 429 euroa

Sony Playstation 5:n hinta ei ole aivan valtavasti heilunut suuntaan tai toiseen viimeisen parin vuoden aikana, vaan se on pikemminkin tehnyt jonkinlaista sahausliikettä ylös ja alas.

Nyt tarjoustutkaamme osuikin näin kesäloman vesisateita odotellessa pari PS5-tarjousta.

Optisella asemalla varustettu Sony PS5 Slim, yhden teratavun sisäisellä tallennustilalla irtoaisi nyt 479 eurolla. Kyseistä mallia on myyty viime kuukaudet halvimmillaan 549 euron hintalapulla ja viimeksi yhtä alhaalla hinta on käynyt Black Fridayn alennusten aikaan. Halvimmillaan samaista konsolia myytiin alkuvuodesta 2024, jolloin hinta oli hetken aikaa 449 euroa.

Tarjous löytyy täältä:

Edullisempi malli, jonka ainoa ero sisarukseensa on se, että siitä ei löydy lainkaan optista asemaa, on sekin alennuksessa. Sony PS5 Slim Digital Editionia teratavun sisäisellä tallennustilalla saisi nyt 429 eurolla. Viimeisten kuukausien aikana kyseistä mallia on myyty 470 - 500 euron hintahaarukassa.

Digital Editionin hinta on ollut halvimmillaan Black Fridayn aikoihin vuonna 2024, jolloin sitä myytiin 379 eurolla.

Tarjous löytyy täältä:

Digitaalisessa versiossa ei ole levyasemaa, mutta halutessaan sellaisen voi jälkikäteen hankkia erikseen.



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.