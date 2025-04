Spotify on nurin - koko maailmassa

Spotifyn palvelu on kaatunut koko maailmassa.

Palvelukatko vaikuttaa alkaneen tänään 16.4. Suomen aikaan noin kello 15:10, jonka jälkeen Down Detector on raportoinut tuhansia ilmoituksia siitä, että palvelu on nurin.

Jopa Spotifyn oma palvelun tilasta kertova sivu on tällä hetkellä nurin, eli kyseessä koko Spotifyn infrastruktuuria koskeva ongelma.

EDIT kello 16:21: Ilmeisesti osa Spotifyn hajautetusta infrastruktuurista toimii - ja osa ei. Osalle käyttäjistä palvelu toimii tavalliseen tapaan, kun taas osa käyttäjistä ei pääse sisään mobiilisovellukseen tai edes Spotifyn verkkosivuille.