Mozilla vastustaa Googlelle ehdotettuja rangaistuksia - pelkää oman rahoituksensa puolesta

Viimeistä itsenäistä isohkoa selainta, Firefoxia, kehittävä Mozilla vastustaa Yhdysvaltain oikeusministeriön aikeita Googlen pilkkomiseksi.

Elokuussa 2024 Yhdysvaltain oikeuslaitos totesi Googlen hakukoneen olevan monopoli ja rikkovan monopolilainsäädäntöä. Elokuusta lähtien ollaan odotettu sitä, millaiset rangaistukset oikeus läpsäisee Googlelle, jotta hakukoneiden määräävä markkina-asema saataisiin murrettua.

Juttua ajava oikeusministeriö on nyt linjannut, että se ajaa rangaistukseksi mm. Chromen irrottamista omaksi yhtiökseen. Mediatietojen mukaan yksi kulma rangaistusta olisi myös se, että Google ei saisi enää maksaa selainvalmistajille tai laitevalmistajille siitä, että ne asettavat sen hakukoneen oletusarvoiseksi hakukoneeksi omissa tuotteissaan.

Mozilla on nyt noussut äänekkäästi puolustamaan Googlea, oikeusministeriön tahtoa vastaan.



Asetelma voi tuntua hullunkuriselta, sillä Firefox olisi todennäköisesti yksi niistä selaimista, jonka markkinaosuus nousisi, kun Googlen mainoskoneiston yksi tärkeimmistä osista, Chrome, pakotettaisiin irti Googlesta.

Mutta Mozillaa kauhistuttaakin sen sijaan ajatus siitä, että Google ei saisi enää maksaa rahaa millekään selainvalmistajalle - ei myöskään Mozillalle. Ja Mozillan huoli ei ole suinkaan turha, sillä Mozilla on käytännössä täysin riippuvainen Googlelta tulevasta rahasta. Pahat kielet ovat jo vuosia kutsuneet Firefoxia lähinnä Googlen itselleen ostamaksi "vakuutukseksi" monopolisyytöksiä vastaan.

Oikeusministeriön toivomassa mallissa ilmeisesti muut hakukoneet saisivat edelleen ostaa itsensä selainten - myös itsenäisen Chromen - oletushakukoneeksi. Mutta ongelmana onkin se, että millään muulla hakukoneella ei ole niin pohjatonta rahasäkkiä kuin Googlella on ollut.

Ongelma on pitkälti siinä, että maailmassa on vain kaksi merkittävää, laajan hakuindeksin omaavaa hakukonetta, joiden omistajatahoilla on myös valtavasti rahaa käytössään: Microsoftin Bing ja Google. Tokihan pienet hakukoneet, kuten DuckDuckGo tai vaikkapa yksityisyyttä kunnioittava, eurooppalainen Qwant voisivat mainostulojaan jakaa selainvalmistajien kanssa. Mutta mikäli Google katoaa "potentiaalisten liikenteen ostajien" listalta, on jaossa oleva rahamäärä väistämättä aiempaa pienempi.

Tärkein kärsijä ei olisi kuitenkaan Mozilla, vaan yllättävää kyllä, Apple. Kaikesta Googlen maksamasta hakukoneensa suojelurahasta leijonanosan on napannut itselleen Apple, jonka kaikissa tuotteissa Google on oletusarvoinen hakukone. Pelkästään vuonna 2021 Google maksoi "kumppaneilleen" yhteensä 26,1 miljardia dollaria hakukoneensa suosimisesta ja tuosta siivusta 18 miljardia dollaria meni suoraan Applelle. Summa vastasi viidesosaa koko Applen tuloksesta vuonna 2021.