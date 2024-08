Kuoleeko Firefox, viimeinen oikeasti itsenäinen selain? Googlen monopolituomiolla voi olla karu seuraus

Kuten tarkkasilmäisimmät teknologiauutisia seuraavat ovatkin varmadti kuluneella viikolla huomanneet, niin Google tuomittiin Yhdysvalloissa määräävän markkina-asemansa väärinkäytöstä.

Tuomion taustalla on Googlen hakukoneen lähes monopoliasema globaalisti. Ylivoimaiseen johtoasemaan nouseminen ei ole mitenkään laitonta, jos se tapahtuu reilulla kilpailulla - ja näin Google aikoinaan nykyiseen asemaansa nousikin.

Mutta viimeisen vuosikymmenen ajan Google on estänyt kilpailevia hakukoneita saavuttamasta itseään keinoilla, jotka lainsäädäntö kieltää. Eli jos jokin yhtiö saavuttaa määräävän markkina-aseman, se saa kyllä säilyttää sen - mutta ei saa kampittaa nousevia kilpailijoita, pitääkseen valta-asemaansa.

Googlen suurimmaksi synniksi todettiin se, että yhtiö on kanavoinut käsittämättömän määrän rahaa erilaisille "alustoille", jotta kyseiset alustat pitäisivät Googlen oletusarvoisena hakukoneena.



Tärkein näistä alustoista on tietysti Applen ja etenkin sen iPhone. Google maksaa kymmeniä miljardeja siitä ilosta, että Applen laitteissa Google on esiasennettuna ja säädettynä laitteiden oletusarvoiseksi hakukoneeksi.

Lähes yhtä hurjia rahasummia Google liikuttelee myös mm. Samsungin suuntaan, jotta Samsungin puhelimissa käytettäisiin nimenomaan Googlen hakukonetta.

Ja Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan - ja nyt myös amerikkalaisen oikeusistuimen mukaan - ostamalla itsensä oletusarvoiseksi hakukoneeksi, Google rajoittaa epäreilusti kilpailua. Ja on hyvin todennäköistä, että Googlelta kielletään jatkossa tämänkaltainen toiminta.

Tapaus Firefox

Vaikka Googlen maksamat summat ovatkin merkittävä osa sekä Applen että Samsungin voitoista, ne ovat kuitenkin niin isoja yhtiöitä, että ne pärjäisivät tulevaisuudessa myös ilman Googlen rahakuormia.

Isoimmin päätös saattaa iskeä avoimen lähdekoodin selaimeen, Firefoxiin.

Firefoxia kehittävän Mozillan liikevaihdosta Google maksaa suoraan hurjat 80 prosenttia.

Rahalla Google ostaa itselleen täsmälleen samaa kuin Appleltakin: sen, että Google on Firefoxin oletushakukone.

Oikeuden päätös tarkoittaisi käytännössä Mozillan - ja siten myös Firefoxin - nykyisen toimintamallin kuolemaa. Selaimen kehitykseen olisi tarjolla vain murto-osa aiemmista resursseista ja selaimen ammattimainen kehitys käytännössä pysähtyisi kokonaan.

Firefoxista tulisi todennäköisesti avoimen lähdekoodin yhteisön kehittämä selain, jolla ei olisi enää täyspäiväisesti projektin parissa työskenteleviä ihmisiä. Tai korkeintaan pieni ydintiimi, joka ohjaisi selaimen jatkokehitystä.

Mutta onhan muitakin selaimia...?

Itse asiassa ei ole.

Maailmassa on käytännössä kolme millään tavalla merkittävää selainta: Applen Safari, Firefox ja Googlen Chrome.



Nykyaikaisen selaimen kehitystyö on kallista ja vaatii valtavasti resursseja. Tämän huomaa jo siitä, että maailmassa on valtava määrä lakkautettuja ns. selainten rendering enginejä. Yksinkertaisen selaimen rakentaminen on vielä helppoa, mutta alati muuttuvien standardien mukana pysyminen ja tietoturvasta huolehtiminen vaatii rahaa. Paljon.

Kaikki muut vähänkään isommat selaimet pohjautuvat Googlen Chromen avoimen lähdekoodin versioon, Chromiumiin. Microsoftin Edge, Opera ja Brave kaikki käyttävät Chromiumia pohjanaan. Vaikka Chromium on sinänsä avointa lähdekoodia, sen kehitystyöstä päättää Google ja yksin Google. Yksikään merkittävä taho ei ole lähtenyt tekemään Chromiumista kokonaan irrotettua forkkia, jonka jatkokehitys etenisi omilla raiteillaan, ilman Googlen vaikutusta.

Asiaan kytkeytyy vielä hyvin mielenkiintoinen lisäkulma: Firefoxia on pitkään pidetty "Googlen rahoittamana vakuutuksena", jota hengissä pitämällä Google pystyisi välttämään tulossa olevat uudet oikeudenkäynnit. On nimittäin hyvin todennäköistä, että Chrome/Chromium itsessään johtaa jonkinlaisiin monopolioikeudenkäynteihin tulevaisuudessa, sillä selain on hyvin vahvasti viritetty tukemaan Googlen mainoskoneistoa.

Voihan kuluttaja vaihtaa hakukonetta?

Kuluttaja voi toki vaihtaa hakukonetta. Mutta esiasennettujen valintojen voima on mahtava. Niin mahtava, että teknologianörtit eivät sitä oikein koskaan tunnu ymmärtävän.

Jos puhelimessa olisi "tarpeeksi hyvin" toimiva hakukone valmiiksi asennettuna, harva sitä jaksaisi vaihtaa mihinkään muuhun. Ehkä tietty prosentti, kenties jopa kolmannes käyttäjistä - mutta ei missään nimessä enemmistö käyttäjistä.

Euroopan Unionissahan hakukone pitää valita itse puhelimen käyttöönoton yhteydessä, mutta se ei ole aivan sama asia - silloin mennään tutun valinnan (eli Googlen) mukaan. Mutta jos uudessa puhelimessa olisi valmiina vaikkapa DuckDuckGo, eikä mitään kysyttäisi, olisi lähes varmaa, että valtaosa kyseistä puhelinmallia ostavista käyttäisi DuckDuckGo'ta.

Tulevaisuus

Oikeuden päätös oli luonnollisesti vasta ensimmäinen lajissaan ja Google on jo kertonut, että yhtiö aikoo valittaa päätöksestä ylempiin oikeusasteisiin.

Tiedossa on siis vielä vuosia odottelua lopullisten vaikutusten kannalta. Mutta puhelinvalmistajien ja Mozillan on syytä jo alkaa varautumaan maailman muuttumiseen. Vaikeinta se tulee olemaan Mozillalle ja pelkona on viimeisen (suhteellisen) itsenäisen selaimen kehityken hidastuminen.