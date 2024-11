Tietoja varastava haittaohjelma nousi Suomessa ykköseksi

Tekoäly- ja pilvipohjaisten kyberturvallisuusalustojen tarjoaja Check Point Software Technologies on julkaissut lokakuun 2024 haittaohjelmakatsauksensa.

Tällä kertaa Check Point nostaa esille tietoja varastavat haittaohjelmat, jotka ovat tutkijoiden mukaan yleistyneet.

Lokakuussa tutkijat havaitsivat tartuntaketjun, jossa väärennettyjä CAPTCHA-sivuja käytetään Lumma Stealer -haittaohjelman levittämiseen.





Lumma nousi lokakuussa Suomen haittaohjelmalistan kärkeen ja maailmanlaajuisesti neljännelle sijalle. Haittaohjelman leviäminen on huomionarvoista sen globaalin ulottuvuuden vuoksi. Se vaikuttaa useissa maissa pääasiallisesti kahdella tartuntatavalla: laittomien pelikopioiden latauslinkkien ja GitHub-käyttäjiin kohdistuvien tietojenkalastelusähköpostien avulla. Uhrit huijataan suorittamaan haitallinen komentosarja, joka on kopioitu heidän leikepöydälleen.

"Tietoja varastavien haittaohjelmien kehittyminen osoittaa, että kyberrikolliset uudistavat menetelmiään jatkuvasti ja hyödyntävät innovatiivisia hyökkäystapoja. Organisaatioiden on mentävä perinteisiä puolustuskeinoja pidemmälle ja omaksuttava ennakoivia ja mukautuvia turvatoimia, jotka pystyvät vastaamaan uusiin uhkiin tehokkaasti", kommentoi VP of Research Maya Horowitz Check Point Softwarelta.

Check Point nostaa esille myös Google Play -kaupassa esiintyvät mobiilihaittaohjelmat. Tällaisista haittaohjelmista Necron uusi versio on noussut merkittäväksi uhaksi ja se oli lokakuussa toisella sijalla mobiilihaittaohjelmien listalla. Ykkösenä on Joker, joka on Suomen yleisimpien haittaohjelmien listalla sijalla kolme.

Necro on tartuttanut useita suosittuja sovelluksia, kuten Google Playsta saatavia modifioituja pelejä, joiden käyttäjäkunta kattaa yli 11 miljoonaa Android-laitetta. Necro käyttää häivytystekniikoita havaitsemisen välttämiseksi ja hyödyntää steganografiaa peittääkseen haitallisen sisällön. Steganografia tarkoittaa tiedon piilottamista toiseen viestiin tai objektiin. Aktivoituessaan Necro voi käyttäjän huomaamatta avata mainoksia taustalla, klikata niitä ja rekisteröidä uhrin maksullisiin palveluihin.



Suomen yleisimmät haittaohjelmat lokakuussa 2024