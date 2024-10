Nintendo julkaisi herätyskellon: Alarmo

Nintendolta on odotettu jo pidempään paljon huhuissa pyörinyttä Switch 2 -pelikonsolia, nykyisen, valtavan suositun Switchin jatkajaksi. Yhtiö ei ole hetkeen julkaissutkaan mitään uutta fyysistä tuotetta, joten tämän viikon tuotejulkistus olikin todellinen yllätys.

Yhtiö nimittäin julkaisi oman herätyskellon. Kyllä. Kyseessä ei ole kolmannelle osapuolelle lisensoitu tuote, kuten vaikkapa Nintendo-aiheiset Legot ovat, vaan kyseessä on täysin Nintendon oma tuote.

Nintendo Sound Clock: Alarmo on siis yöpöydälle asetettava herätyskello. Kellon erikoisuus on se, että se herättää pelifanin aamulla Nintendon peleistä tuttuihin tunnusmusiikkeihin ja muihun peleistä tuttuihin äänimaailmoihin.

Lisäksi Alarmo seuraa vierestä nukkujansa unta siten, että se seuraa nukkumjan liikkeitä ja päättelee niistä unen levottomuuden asteen. Tiedot saa sitten ulos kellosta aamulla heräämisen jälkeen.

Herätysääniä kuullaan mm. Super Mario Odyssey ja The Legend of Zelda: Breath of the Wild -peleistä. Jos kellon yhdistää verkon kautta omaan Nintendo-tunnukseen, voi kellolle ladata lisää ääniä, mm. Mario Kartista.



Alla herätyskellon esittelyvideo:





Kello on myynnissä aluksi ainoastaan Nintendon käyttäjätunnuksen tehneille pelaajille ja vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Alarmo maksaa Yhdysvalloissa sata dollaria eli noin 92 euroa.