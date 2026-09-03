Elisa uudisti Viihde Plus -laitteensa: tuplasti tallennustilaa ja uusi pikanäppäin kaukosäätimeen

Elisa tuo syyskuussa Elisa Viihde Plus -palveluunsa uuden laiteversion, joka kantaa nimeä Elisa Viihde Plus 2. Kyseessä ei ole uusi palvelukokonaisuus, vaan viihdepalvelu uudistuu uuden sukupolven laitteella.

Palvelun kuukausihinta säilyy laitepäivityksen yhteydessä ennallaan, ja kaikki tutut toiminnot, maksukanavat sekä verkkotallennus ovat käytettävissä kuten ennenkin.

Käytännön tasolla merkittävin parannus laitteessa liittyy tallennustilaan. Sisäinen tallennusmuisti on kasvanut aiemmasta 32 gigatavusta 64 gigatavuun, mikä tarjoaa huomattavasti enemmän tilaa Google Play -kaupasta ladattaville suoratoistosovelluksille.

Samalla myös laitteen valmistaja on vaihtunut. Uuden Elisa Viihde Plus 2 -boksin valmistuksesta vastaa Strong, kun aiempi laite oli ZTE:n valmistama malli ZTE B866.

Myös laitteen kaukosäädin on kokenut päivityksen. Aiemmin tuttujen Yle Areenan, Netflixin ja Amazon Prime Videon rinnalle kaukosäätimeen on lisätty erillinen pikapainike Disney+ -suoratoistopalvelulle.



Kaukosäädin toimii jatkossa puhtaasti Bluetooth-yhteydellä, joten infrapunatukea ei uudessa mallissa enää ole. Bluetoothin ansiosta laite ei kuitenkaan vaadi suoraa näköyhteyttä, vaan viihdeboksi voidaan sijoittaa halutessa vaikkapa TV-tasoon tai kaapin ovien taakse piiloon. Kaukosäädin sisältää myös äänihakutoiminnon sekä mahdollisuuden ohjata televisiota.

Laitteen kanteen on lisätty uutuutena mikrofonin hallintaan tarkoitettu fyysinen liukukytkin sekä merkkivalo, joiden avulla laitteen erottaa ulkoisesti aiemmasta mallista.

Käyttöjärjestelmäksi laitteeseen tulee Android TV 14. Tekniseltä puolelta boksi tukee laajasti nykyaikaisia kuva- ja ääniformaatteja, kuten AV1-, HEVC- ja VP9-dekoodausta parhaimmillaan 4K 120 fps -tarkkuudella, HDR10- ja HDR10+ -kuvaa sekä Dolby Atmos -läpivientiä. Laitteessa on lisäksi sisäänrakennettu WiFi ja Chromecast.

Elisan OmaYhteisön mukaan yhtiö myy palvelusta kiinnostuneille asiakkaille ensisijaisesti uutta Elisa Viihde Plus 2 -laitetta. Jos käyttäjä puolestaan etsii ratkaisua, jossa viihdeboksi ja soundbar-tason äänentoisto yhdistyvät samassa laitteessa, valikoimasta löytyy vaihtoehdoksi aiemmin lanseerattu Elisa Viihde Sound.