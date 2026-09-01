EasyPark varoittaa huijauksista: Älä sorru näihin viesteihin tai väärennettyihin QR-koodeihin

EasyPark varoittaa asiakkaitaan pysäköintipalvelun nimissä tehdyistä huijausyrityksistä, joiden määrä on kasvanut erityisesti kesän aikana.

Yhtiön mukaan huijauksissa hyödynnetään tekstiviestien ja sähköpostien ohella myös pysäköintialueiden kyltteihin liimattuja väärennettyjä QR-koodeja. Kalasteluviestit yleistyvät usein kesäkuukausina, jolloin matkustavat autoilijat saattavat reagoida kiireessä luotettavan näköisiin maksukehotuksiin.

– On valitettavaa, että alamme joutuu tällaisten rikosten kohteeksi. Suhtaudumme EasyParkilla tilanteeseen erittäin vakavasti ja teemme jatkuvasti työtä asiakkaidemme suojaamiseksi sekä tiedottamiseksi. Kehotamme myös tekemään rikosilmoituksen, jos on joutunut huijauksen kohteeksi, sanoo EasyParkin maajohtaja Sanna Tiilikainen.

Suomessa liikkuneissa huijausviesteissä vastaanottajia on pyydetty maksamaan rahaa viestien linkkien kautta.





EasyPark muistuttaa, ettei se koskaan pyydä salasanoja, PIN-koodeja, pankkikorttitietoja tai tilisiirtoja tekstiviestissä tai sähköpostissa olevien linkkien kautta.

Yhtiö ei myöskään peri pysäköintivirhemaksuja puhelimitse tai sähköpostitse, vaan asioi asiakkaidensa kanssa ainoastaan virallisen sovelluksensa ja virallisten verkkosivujensa kautta.

Tekstiviestien lisäksi autoilijoita kehotetaan tarkkaavaisuuteen fyysisillä pysäköintipaikoilla.

Jos pysäköintialueen kyltissä oleva QR-koodi näyttää erilliseltä tarralta tai se on sijoitettu epäilyttävään kohtaan, sitä ei pidä skannata.

EasyParkin omat QR-koodit vievät suoraan puhelimeen asennettuun sovellukseen tai ohjaavat lataamaan sen virallisista sovelluskaupoista.

Epäilyttävän viestin saapuessa linkkejä ei tule klikata, vaan viestin lähettäjä kannattaa tarkistaa ja kirjautua suoraan EasyPark-sovellukseen maksutietojen tilanteen varmistamiseksi.





Mikäli sovelluksen tilitietojen epäillään päätyneen vääriin käsiin, salasana on syytä vaihtaa välittömästi. Jos kortti- tai maksutietoja on ehditty luovuttaa epäilyttävälle taholle tai tililtä havaitaan outoja veloituksia, tulee ottaa heti yhteyttä omaan pankkiin. Yhtiö muistuttaa, että aidot EasyParkin veloitukset näkyvät pankkitilillä aina nimellä EasyPark Oy.