Twitch ryhtyi käyttämään pelistriimaajien videoita tekoälyn koulutukseen
Maailman suosituin pelistriimaajien alusta, Twitch, syöttää nyt palvelussa tehdyt videolähetykset tekoälyn koulutusmateriaaliksi.
Taustalla on Twitchin omistava verkkokauppajätti Amazon, joka etsii kuumeisesti lisää sisältöjä omien tekoälymalliensa koulutusmateriaaliksi. Ja Twitch sattuu tarjoamaan näppärästi valtavan määrän videosisältöä ja keskusteluja, joita yhtiö voi tähän tarkoitukseen käyttää.
Twitch ilmoitti asiasta viime viikolla sosiaalisen median julkaisussaan (linkki vie X/Twitteriin) ja päivitti samalla käyttäjätilejä koskevat ohjeistuksensa.
Videoiden lisäksi tekoälymalleille syötetään myös kaikki live-lähetysten aikana lähetetyt kommentit, kuvat ja viestit.
Malli on ns. opt-out eli striimaajat voivat halutessaan kieltäytyä sisältönsä käytöstä tekoälyn koulutusmateriaalina, mutta jos siitä ei erikseen kieltäydy, sisältöjä oletusarvoisesti käytetään.
Yhtiön viestintäjohtaja kommentoikin suoraan sitä, miksi mallista tehtiin opt-out eikä opt-in, eli malli, jossa striimaajat olisivat halutessaan voineet luovuttaa sisältönsä Amazonin tekoälyn koulutusmateriaaliksi.
Miksi emme käytä opt-in -mallia? Sitä kaikki ovat kysyneet ja ymmärrän sen. [..] Rehellinen vastaus on, että jos olisimme valinneet opt-in -mallin, kukaan ei olisi antanut suostumustaan sisältöjen käyttöön. Siinä, se on rehellinen vastaukseni.
Twitchin opassivuilta löytyy ohjeet tekoälykoulutuksesta kieltäytymiseen. Muutos pitää tehdä Twitch-kanavan asetuksista.
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