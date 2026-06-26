Markkinaoikeus iski Elisan "Etuhintoihin" – Kanta-asiakasmarkkinoinnilla kikkailusta 100 000 euron uhkasakko

Markkinaoikeus on antanut ratkaisunsa kiistassa, joka koskee teleoperaattori Elisan "Etuhinta"-kampanjaa.

Tuoreessa päätöksessään markkinaoikeus katsoi kuluttaja-asiamiehen linjan mukaisesti, että Elisan kampanjassa ei ollut kyse kohdennetusta kanta-asiakasmarkkinoinnista. Tämän seurauksena puhelinten markkinoinnissa olisi pitänyt ilmoittaa lain vaatima edeltävän 30 päivän alin hinta.

Markkinaoikeus kielsi Elisaa jatkamasta vastaavaa menettelyä ja asetti kiellon tehosteeksi 100 000 euron uhkasakon.

Kuluttajansuojalaki velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan hinnanalennusten yhteydessä tuotteen alimman hinnan edeltävän 30 päivän ajalta, jotta kuluttajat pystyvät arvioimaan tarjouksen todellista edullisuutta.





Elisa pyrki kiertämään tämän säännön "Let's Etuillaan" -kampanjassaan, jossa puhelimille ilmoitettiin halvempi etuhinta ja sen rinnalla korkeampi normaalihinta.

Alennuksen saaminen edellytti kirjautumista tai tunnusten luomista Elisan verkkokauppaan, minkä vuoksi yhtiö perusteli kampanjaa kanta-asiakasmarkkinointina, jonka kohdalla alinta hintaa ei tarvitse ilmoittaa.

Kuluttaja-asiamies vei asian markkinaoikeuden arvioitavaksi helmikuussa 2026, koska tunnusten luominen oli mahdollista kaikille kuluttajille täysin ilman sitoumuksia tai aiempaa asiakkuutta. Markkinaoikeus vahvisti tuoreella ratkaisullaan kuluttaja-asiamiehen kannan ja totesi, että koska etuhintaisia puhelimia markkinoitiin käytännössä kaikille ja etu oli kenen tahansa hyödynnettävissä, kyseessä oli todellisuudessa tavallinen hinnanalennusilmoitus.

Kampanjassa luotiin mielikuvaa alennuksista ja säästöistä muun muassa vertaamalla myyntihintoja korkeampiin normaalihintoihin, mutta lakisääteiset hintatiedot pimitettiin kuluttajilta. Kuluttaja-asiamies vaati Elisalle alun perin 200 000 euron uhkasakkoa, jonka markkinaoikeus asetti lopulta 100 000 euroon.

"Kuluttajilla on oikeus saada alennushinnoista selkeää ja oikeaa tietoa. Tällä tavoin alennuksen todellista edullisuutta on mahdollista arvioida helpommin", kommentoi kuluttaja-asiamies Katri Väänänen päätöstä.

Elisa on viime aikoina ollut runsaasti kuluttaja-asiamiehen ja markkinaoikeuden kohteena, sillä markkinaoikeus on määrännyt helmikuussa 2026 uhkasakolla tehostetun kiellon Elisan Haukatut hinnat ja Black Friday –kampanjoiden lainvastaisuudesta.





Äskettäin Elisa joutui myös taipumaan kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin ja sitoutui korjaamaan markkinointiaan Haukatut hinnat -kampanjassa.