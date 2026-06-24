Wolt alkaa noutaa verkkokauppapalautuksia suoraan kotiovelta

Ruoankuljetuspalveluna parhaiten tunnettu Wolt laajentaa palvelutarjontaansa Suomessa tuomalla sovellukseensa uuden palautusominaisuuden.

Uudistus mahdollistaa kaupasta ostettujen tuotteiden palauttamisen suoraan sovelluksen kautta, jolloin asiakkaan ei tarvitse erikseen asioida myymälässä tai postittaa tuotteita takaisin.





Palvelua pilotoidaan aluksi pääkaupunkiseudulla yhteistyössä Intersport Forumin kanssa, ja se koskee kyseisestä liikkeestä tehtyjä urheiluväline- ja vaateostoksia.

"Urheiluvälineissä ja ‑vaatteissa oikean koon, istuvuuden tai sopivan tuotteen löytäminen ei aina onnistu ensimmäisellä kerralla. Haluamme tehdä asiakkaidemme asioinnista mahdollisimman sujuvaa koko ostopolun ajan – myös silloin, kun tuote täytyy palauttaa. Helppo ja vaivaton palautus on tärkeä osa hyvää asiakaskokemusta. Yhteistyö Woltin kanssa tuo palautuksiin lisää joustavuutta ja tarjoaa asiakkaillemme entistä kätevämmän tavan hoitaa palautus arjen keskellä", sanoo Intersport Suomen verkkokauppapäällikkö Ilkka Laurell.

Woltin tavoitteena on kuitenkin laajentaa palautusmahdollisuus vaiheittain uusiin kauppoihin kuluvan kesän aikana.

Käytännössä palautusprosessi aloitetaan Wolt-sovelluksen tilaushistoriasta muutamalla klikkauksella. Asiakas valitsee sovelluksesta palautettavat tuotteet, palautuksen syyn sekä haluamansa hyvitystavan.

Tämän jälkeen Woltin lähettikumppani hakee palautettavan tuotteen suoraan asiakkaalta, ja palautuksen etenemistä voi seurata sovelluksesta reaaliaikaisesti.

Palautukset ovat asiakkaille maksuttomia 14 päivän ajan tilauksesta, ja hyvitys voidaan suorittaa joko alkuperäiselle maksutavalle tai Wolt-krediitteinä.

Wolt Suomen maajohtaja Anna Klaile toteaa verkkokaupan palautusten olevan tärkeä osa asiakaskokemusta, ja yhtiö haluaa tehdä siitä yhtä sujuvaa kuin itse ostamisesta.





Uuden palautusominaisuuden odotetaan tuovan hyötyjä myös kauppiaille ja lähettikumppaneille. Kauppiaat voivat tarjota asiakkailleen sujuvamman asiakaskokemuksen, minkä lisäksi lähettikumppaneille avautuu uusia ansaintamahdollisuuksia palautusnoutojen muodossa.

Wolt on saanut hiljattain uutta kilpailua Suomessa vaikka Foodora aiemmin tänä vuonna markkinoilta vetäytyi. Uusia toimijoita ovat Uber Eats ja Swype.