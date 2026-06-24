Grand Theft Auto VI:n ennakkotilaukset käynnistyvät: Fyysinen kopio onkin vain latauskoodi

Rockstar Games vahvisti viime viikolla kauan odotetun Grand Theft Auto VI:n ennakkotilausten alkavan 25. kesäkuuta 2026, kun taas varsinainen pelaaminen pääsee käyntiin 19. marraskuuta 2026. Peli saapuu PlayStation 5- ja Xbox Series X|S -konsoleille.

Pelistä julkaistaan perusversion lisäksi Ultimate Edition, joka maksaa 99,99 dollaria, kun taas perusversio on hinnoiteltu 79,99 dollariin. Ultimate Edition sisältää kokoelman premium-ajoneuvoja, aseita ja vaatteita osana Jasonin ja Lucian tarinaa.

Rockstar kertoo myynnissä olevan fyysisen pakkauksen sisältävän latauskoodin eikä ilmeisesti perinteistä pelilevyä ole ollenkaan.

Digitaalisten versioiden ennakkotilaajat voivat aloittaa pelin esilatauksen 12. marraskuuta, jotta peli on valmiina pelattavaksi heti julkaisupäivänä 19. marraskuuta. Samasta päivästä alkaen on saatavilla myös fyysinen pakkaus latauskoodeineen.



Kaikki ennen 20. marraskuuta tehdyt ennakkotilaukset ja ostokset sisältävät Vintage Vice City Pack -sisältöpaketin. Lisäksi digitaalisesti pelin ennakkotilaavat saavat kaupan päälle kuukauden GTA+-jäsenyyden, jonka kautta pääsee käsiksi Grand Theft Auto V -peliin ja muihin Rockstarin klassikkopeleihin.

Peli sijoittuu Leonidan osavaltioon, jossa pelaajat ohjastavat päähenkilöitä Jasonia ja Luciaa heidän pyrkiessään selviytymään Vice Cityn haasteista.