POP Pankki sai ison päivityksen valmiiksi – palvelussa ollut häiriötä koko päivän
POP Pankki suoritti harvinaislaatuisen päivityksen viikonlopun aikana, sillä kolmen päivän kestäneiden järjestelmäpäivitysten ajan käytännössä kaikki pankin palvelut olivat poissa pelistä.
Palvelut tulivat takaisin asiakkaiden käyttöön maanantaina, mutta ongelmitta pankki ei suuresta päivityksestä onnistunut.
Pankin palvelut ovat aamusta alkaen kärsineet ongelmista ja ne jatkuvat edelleen. Päivän aikana Otto-automaattien käytössä on ollut ongelmia, kuten myös e-laskujen näkyvyydessä.
Klo 15:20 annetussa päivityksessä kerrotaan, että verkkopankin ja POP Mobiilin käyttöönotossa esiintyy edelleen hitautta, mikä saattaa vaikeuttaa myös POP Mobiiliin kuuluvan POP Avaimen käyttöä vahvaan tunnistamiseen.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.