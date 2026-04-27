Poliisi varoittaa uudesta huijaustavasta: Pelkkä pankkikortin kuvaaminen vei kymmeniä tuhansia euroja

Pohjanmaan poliisi varoittaa uudesta huijaustavasta, jossa rikolliset onnistuivat viemään iäkkäältä uhrilta kymmeniä tuhansia euroja pelkän pankkikortin valokuvaamisen avulla.

Tapaus sattui Seinäjoella lauantaina 25. huhtikuuta 2026, kun kaksi miestä saapui asianomistajan kotiin ja tarjoutui opastamaan häntä pankkikortin käytössä. Auttamisen varjolla toinen miehistä kuvasi uhrin pankkikorttia puhelimellaan, minkä jälkeen kaksikko poistui paikalta.





Myöhemmin samana päivänä uhrin tililtä paljastui jopa 30 000 euron vaje, ja tapausta tutkitaan nyt törkeänä petoksena.

Rikolliset kehittävät jatkuvasti uusia keinoja huijauksiin.

Vaikka huijarit liikkuivat tällä kertaa kasvokkain vaalealla henkilöautolla, tapaus on osa laajempaa alkuvuoden trendiä, jossa suomalaisilta on viety huomattavia summia rahaa.

Esimerkiksi Oulun poliisilaitos uutisoi aiemmin tänä vuonna tutkivansa verkkopankkihuijauksia, joissa suomalaiset menettivät pelkästään tammikuun aikana yli 220 000 euroa. Oulun tapauksissa rikolliset esiintyivät usein pankin työntekijöinä ja kalastelivat tunnuksia puhelimitse vedoten tekaistuihin turvatileihin tai epäilyttäviin lainahakemuksiin.

Viranomaiset ovat olleet tänä keväänä muutenkin varuillaan pankkihuijausten vuoksi. Maaliskuussa poliisin valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö julkaisi varoituksen niin sanotuista AITM-hyökkäyksistä (Adversary-in-the-Middle). Kyseisessä menetelmässä rikollinen asettuu uhrin ja oikean pankkipalvelun väliin reaaliajassa, mikä mahdollistaa jopa vahvan kaksivaiheisen tunnistautumisen ohittamisen. Maaliskuun tiedotteen mukaan tutkinnassa oli tuolloin noin 30 törkeän petoksen sarja, joissa tätä "mies välissä" -tekniikkaa oli hyödynnetty.





Seinäjoen tuore tapaus poikkeaa teknisistä AITM-hyökkäyksistä siinä, että huijaus tapahtui uhrin kotona, mutta lopputulos oli yhtä vakava. Myös aiemmin poliisi on kertonut tapauksista, joissa rikolliset ovat vierailleet uhrien kotona. Tapauksissa uhrille on ensiksi soitettu, jonka jälkeen puhelin on haettu uhrin kotoa.

Pohjanmaan poliisi pyytää parhaillaan vihjeitä Seinäjoen alueella liikkuneista miehistä, joista toinen on noin 50-vuotias ja toinen nuorempi. Viranomaisten mukaan on erittäin tärkeää, ettei pankkitunnuksia tai maksukortin tietoja luovuteta kenellekään verkossa tai kasvokkain. Jos epäilee joutuneensa rikoksen uhriksi, tulee yhteys pankkiin ottaa välittömästi ja tehdä rikosilmoitus poliisin verkkopalvelussa.