Nokia Streaming Box 8010 arvostelu - mainiot liitännät, muistia riittää, päivitystuki arvoitus

Nokia Streaming Box 8010 on Nokia-brändiä hyödyntävän itävaltalaisen StreamViewn toinen laatikkomallinen Android TV -mediatoistin. Ensimmäinen malli on lähes samanniminen, Streaming Box 8000. Tästä voi todeta toistimien olevan pitkälti samanlaisia, mutta toisaalta selkeitä erojakin löytyy.

Streaming Box 8010 julkaistiin jo vuoden 2022 loppupuolella, mutta laitteen saatavuus on ollut melkoisen vaisua. Suomessa konetta löytyy Multitronicin sivuilta 129,90 euron hintaan, Verkkokauppa.comin valikoimista 149 euron hintaan tai Saksan Amazonista sitä saa tilattua 130 eurolla.

Streaming Box 8010 -laitteessa on Amlogic S905X4-K -piiri, muihin vaihtoehtoihin nähden enemmän tallennustilaa ja käyttömuistia sekä Android 11 -käyttöjärjestelmä.

Tekniset tiedot

Mitat: 112 x 112 x 23 mm

Paino: 250 grammaa

Väri: Musta

Järjestelmäpiiri: Amlogic S905X4-K, 4x ARM A55, ARM Mali-G31 MP2

RAM: 4 gigatavua, DDR4

Tallennustila: 32 gigatavua, eMMC

Käyttöjärjestelmä: Android TV 11

Resoluutio: 4K 60fps

Videoformaatit: Dolby Vision

Ääniformaatit: Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS

Yhteydet: Wifi 802.11 b/g/n/a/ac/ax 2.4 GHz/5 GHz 2T2R (WiFi6), Bluetooth 5.0

Liitännät: HDMI 2.0, USB-A 2.0, USB-A 3.0 (5 V, max. 900mA), USB-C (5 V, max. 1 A), Digital audio (optical), AV (3.5 mm), Ethernet LAN, DC IN (12 V, 1 A)

Muuta: pakkauksen mukana kaukosäädin, paristot kaukosäätimelle, virtajohto, HDMI-kaapeli

Hinta: noin 149 euroa

Välillä jumitusta, mutta pääsääntöisesti toimiva

Käyttöjärjestelmänä toimii Android TV -käyttöjärjestelmän versio on 11 ja tietoturva on arvostelun kirjoitushetkellä päivittynyt kesäkuulle 2023. Päivityksiä laitteelle on tuotu muutaman kuukauden aikana pari kappaletta. Tulevaisuuden päivitystuesta ei ole tietoa.

Käyttöliittymä toimii Android TV:n käyttöliittymä, eikä uudempi Google TV -käyttöliittymä, jota käytetään esimerkiksi Chromecast with Google TV -laitteessa sekä Sonyn ja Philipsin televisioissa.

Android TV:n aloitusnäkymästä löytyy kaikki oleelliset nopeaa käyttöä varten, kuten suosikkisovellukset ja katseluehdotukset. Löydä-välilehdellä kaupataan uutta katseltavaa eri suoratoistopalveluista, kun taas Sovellukset-välilehdellä on kaikki sovellukset. Yläreunassa on myös uusi välilehti elokuvien vuokraamiseen ja ostamiseen.

Kokonaisuutena käyttöjärjestelmä ja toiminta on hyvää. Yhdellä painalluksella käynnistyy sekä kone että televisio, ja yleisesti tämä tapahtuu muutamassa sekunnissa, joten katselua pystyy tekemään heti.

Itsellä vastaan on tullut ärsyttävä vika. Käyttöjärjestelmä nimittäin välillä jumittaa siten, että sovellukset käynnistyvät, mutta eivät toista sisältöä. Esimerkiksi YouTube käynnistyy normaalisti, mutta videot eivät pyöri.

Myös sellaista ongelmaa on tullut esille, jossa videoita voi kyllä katsella, mutta ääni ei kuulu ollenkaan.

Molemmat vastaan tulleet ongelmat korjaantuvat käynnistämällä järjestelmä uudelleen asetuksista eli pelkkä sammutus kaukosäätimestä ei riitä.





Boksin mukana toimitetaan melkoisen suuri kaukosäädin, joka on tuttu jo aiemmasta Nokia Streaming Box 8000 -mallista.

Kaukosäätimessä on kattavasti painikkeita, ja omat painikkeet löytyvät YouTubelle, Prime Videolle, Netflixille ja Google Playlle. Tarjolla on myös App Key Definition -ominaisuus, jossa yhteen painikkeeseen saa asennettua avautumaan minkä tahansa haluamansa sovelluksen.

Hyvänä lisänä voidaan mainita taustavalaistus, joten kokonaisuutena kaukosäädin on melko kiva, vaikkakin se natisee melkoisesti jo kevyesti väännettäessä. Pientä miinusta voi antaa myös paristojen käytöstä, sillä itse kaipaisin nykyaikaisempaa, USB-C:n kautta latautuvaa säädintä. Paristot toki toimitetaan pakkauksen mukana.

Erottuu muista muistilla

Tämä saattaa kuulostaa melkoisen pieneltä asialta, mutta Streaming Box 8010:n yksi keskeisimmistä uudistuksista on sen sisäinen tallennustila.

Tässä laitteessa on mukavat 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa, kun monissa muissa laitteissa, kuten 8000 -mallissa ja Chromecast with Google TV 4K -laitteessa, on vain 8 gigatavua.

Suuremman tallennustilan ansiosta laitteelle voi asentaa Play -kaupan valikoimasta käytännössä kaikki erilaiset suoratoistopalvelut ja muut sovellukset, mikäli tällaisia tulee käytettyä monipuolisesti. Tilaa riittää myös peleille, vaikka varsinainen tehomylly tämäkään laite ei ole.



Edeltäjämalliin nähden päivitystä on saanut myös piiri ja sen parina on hyvät 4 gigatavua keskusmuistia.

Suorituskyky on tasoa hyvä. Suuremman käyttömuistin ansiosta taustalla sovellukset pysyvät paremmin auki, sillä 8010 pystyy pitämään auki ainakin neljä sovellusta. Näin kahden tai useamman sovelluksen välillä voi tarvittaessa hyppiä.

Itse piiri voisi olla kuitenkin tehokkaampi, sillä sovellukset avautuvat tai sulkeutuvat vain kohtuullisen rivakasti. Esimerkiksi jos sovelluksesta hyppää takaisin Android TV:n etusivulle, tässä ilmestyy selkeä viive, eikä välitöntä vaihtuvuutta tapahdu.

Myöskään raskaammat pelit eivät edelleenkään pyöri hyvin. Laite voi tosin sopia pilvipelaamiseen, ja StreamViewillä on nykyään tarjota boksin kaveriksi Game Controller 5000 -peliohjain.

Monipuoliset liitännät

Yksi tällaisen isomman mediatoistimen etuna on liitännät, joita pystytään tarjoamaan monipuolisesti.

Koneessa on HDMI-liitäntä televisioon kytkemiseksi, kaksi USB-A -porttia esimerkiksi muistitikulle ja ohjaimelle, USB-C, optinen audioliitäntä, AV (3.5 mm), Ethernet LAN ja virtaliitäntä.

StreamView kertoo USB-C -liitännän sopivan puhelimen lataamiseen, mutta se tarjoaa vain 5 watin tehon. Tärkeämpi käyttökohde liitännälle on mahdollisuus ostaa StreamViewn verkkokaupasta 30 euron TV-sovittimen, joka tuo laitteeseen DVB-T/T2-vastaanoton.

Edeltäjään verratessa liitännät ovat lähes samat, mutta uudessa versiossa on yksi USB-A -portti enemmän.

Joissakin muissa Android TV-laitteissa on Micro SD-korttipaikka, jolla saa tallennustilaa lisättyä helposti, mutta Streaming Box 8010:ssa sellaista ei ole, vaikka laitteen käyttöohje näin väittää.



Langattomat yhteydet ovat myös kunnossa, sillä tarjolla on Wifi 6 ja Bluetooth 5.0. Myös Chromecastia Streaming Box 8010 tukee.

Käyttöjärjestelmänä Android TV 11 - onko päivityksiä luvassa?

Laite perustuu Android TV 11 -käyttöjärjestelmään. Tarjolla on jo uudempaan versio, sillä esimerkiksi Googlen Chromecast with Google TV -laitteissa hyödynnetään Android TV 12 -versiota.

Parhaillaan Googlella on kehitteillä Android TV 14 -versio, mutta nähtäväksi jää saako 8010 jotain näistä käyttöönsä. Päivitykset ovat siis melkoinen kysymysmerkki tässä kohden.

Nykyinen versio on toki toimiva, joten mitään suurta hätää tällä hetkellä ei ole. Käytössä on niin sanotusti normaali Android TV-käyttöliittymä, eikä siis uudempi Google TV, jonka pitäisi aikanaan kokonaan korvata Android TV-käyttöliittymä.

Käyttöliittymät muistuttavat toisiaan ja perustuvat tietenkin kumpikin Androidiin eli käytössä ovat samat ohjelmat ja sovellukset.

Kokonaisuudessa käyttäminen on varsin näpsäkkää, sillä Android-laite käynnistyy nopeasti.

Yhteenveto

StreamViewn toinen laatikkomallinen Android TV -mediatoistin Streaming Box 8010 erottuu markkinoilla suuremmalla tallennustilalla ja muistilla, jotka tuovat jonkin verran etua käyttöön. Laitteessa on myös kattavat liitännät ja mukana tuleva kaukosäädin on hyvä.

Suorituskyky itsessään voisi kuitenkin olla pykälää kahta parempi, kun otetaan huomioon laitteen melko korkea hinta. Suomessa laitetta saa 149 euron hintaan.

Tai ei välttämättä saa, sillä laitteen saatavuus syystä ja tai toisesta on jäänyt vaisuksi, vaikka laite julkaistiin jo vuoden 2022 loppupuolella.

Saatavuus onkin selkeä miinus, ja se saattaa saada katseet kääntymään vaihtoehtoisiin tuotteisiin.

Yksi näistä on Streaming Box 8010:n edeltäjä eli Streaming Box 8000, jonka saatavuus on hyvä ja hintakin edullisempi, noin 80 euroa. Laatikkomallisista vaihtoehdoista tarjolla on Xiaomi uusi TV Box S (2nd Gen), jota saa Suomessa noin 70 eurolla.



Myös hyvä vaihtoehto on Chromecast with Google TV, jota saa alle 70 eurolla. Tässä laitteessa ei toisin ole kattavasti liitäntöjä.

Plussaa:

Paljon tallennustilaa ja käyttömuistia

Liitännät

Kaukosäädin



Miinusta: