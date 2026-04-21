Ikean älylaitteet toimivat nyt suoraan Samsung SmartThingsissä – unohda turhat välisillat

Samsung ja huonekalujätti IKEA ovat ilmoittaneet merkittävästä yhteistyöstä, joka tekee älykodin rakentamisesta aiempaa edullisempaa ja suoraviivaisempaa.

Samsungin SmartThings-alusta tukee jatkossa suoraan kahtakymmentäviittä IKEAn uutta laitetta, jotka hyödyntävät Matter-over-Thread-standardia. IKEA julkaisi kasan Matteria tukevia älylaitteita viime vuoden lopulla.





Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuluttajat voivat liittää IKEAn suosittuja älylamppuja, pistorasioita ja antureita suoraan Samsungin älykotikeskittimeen ilman tarvetta IKEAn omalle Dirigera-sillalle.

Aiemmin näiden kahden järjestelmän ristiinkäyttö on vaatinut usein molempien valmistajien omat keskittimet, mikä on lisännyt sekä kustannuksia että teknistä monimutkaisuutta.

Teknisesti muutos nojaa vahvasti Matter-over-Thread-yhdistelmään, joka on yksi älykotimaailman merkittävimmistä kehitysaskelista vuosiin.

Matter on niin sanotusti valmistajien välinen yhteinen kieli, joka varmistaa eri merkkisten laitteiden yhteensopivuuden, kun taas Thread on vähävirtainen mesh-verkkotekniikka, joka on suunniteltu nimenomaan kodin pienten älylaitteiden tarpeisiin.

Tekniikan merkitys piilee siinä, että Thread-laitteet muodostavat keskenään itseään korjaavan verkon ja kuluttavat murto-osan Wi-Fi-laitteiden vaatimasta energiasta. Tämä mahdollistaa sen, että esimerkiksi pienet ovi- tai vesivuotoanturit voivat toimia yhdellä paristolla vuosia, säilyttäen silti nopean vasteajan ja paremman kantaman kuin perinteisillä ratkaisuilla.





Nyt julkaistu tuki kattaa laajan valikoiman IKEAn tuotteita, mukaan lukien ilmanlaatu-, lämpötila- ja kosteusanturit sekä mielenkiintoisen pyöriteltävän kaukosäätimen. Kaukosäätimellä käyttäjät voivat hallita esimerkiksi valaistuksen kirkkautta tai älyverhoja hienovaraisemmin kuin perinteisillä painikkeilla.

Samsung on samalla ottanut käyttöön uusimman Thread 1.4 -standardin, joka entisestään parantaa eri merkkisten Thread-verkkojen kykyä toimia yhtenäisenä kokonaisuutena kodin muiden älylaitteiden, kuten televisioiden ja pesukoneiden, kanssa.

Käytännön sovelluksissa yhteistyö näkyy esimerkiksi SmartThings Family Care -toiminnon kautta, jossa IKEAn edullisia oviantureita voidaan hyödyntää ikääntyneiden läheisten arjen seurantaan.

Järjestelmä osaa myös analysoida makuuhuoneen olosuhteita antureiden keräämän datan perusteella ja antaa ehdotuksia optimaalisen uniympäristön saavuttamiseksi, kuten lämpötilan laskemiseksi 19–21 asteeseen.





Samsungin tavoitteena onkin poistaa älykodin rakentamisen taloudellisia ja teknisiä esteitä sallimalla laadukkaiden mutta edullisten laitteiden saumaton käyttö osana laajempaa ekosysteemiä riippumatta siitä, minkä merkkisiä laitteet alun perin ovat.