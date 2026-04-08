Muistikriisin voittaja: Samsungin voitot kahdeksankertaistuivat

Lähes kaikki elektroniikkayhtiöt ovat olleet helisemässä syksyllä 2025 alkaneen muistikriisin vuoksi. Yhtiöt ovat joutuneet tinkimään katteistaan, heikentämään uusien tuotteidensa speksejä ja vähitellen siirtämään rankasti kohonneita kustannuksiaan kuluttajien maksettaviksi.

Muistipiirien ja SSD-levyissä käytettyjen NAND-muistipiirien kallistumisen taustalla ovat tekoälyfirmat, jotka rakentavat kilpaa datakeskuksia ympäri maailmaa. Samalla ne imevät kaikki muistipiirit markkinoilta, hinnalla millä hyvänsä.

Lohduttomassa kehityksessä on tietysti myös voittajia. Yksi voittajista on korealainen monialajätti Samsung ja etenkin sen elektroniikkaa valmistava yksikkö Samsung Electronics. Kuluttajille Samsung Electronics on parhaiten tuttu tietysti kännyköistä ja televisioista - ja niiden kannattavuuteen meneillään oleva komponenttien hintojen villi nousu tietysti puree pahasti.



Mutta Samsung Electronics on samalla myös maailman suurin muistipiirien valmistaja. Se on itse ollut suoraan vaikuttamassa nykyiseen muistien kallistumiseen nostamalla muistipiiriensä hintoja, kun kysyntä on ollut käytännössä rajatonta.

Samalla muistipiirien valmistus itsessään ei ole tietenkään kallistunut oikeastaan millään tavalla. Eli hurjasti nousseet muistipiirien hinnat ovat suurimmille muistivalmistajille puhdasta voittoa.

Ja tämä näkyy.

Samsung Electronics on julkaissut alustavat ensimmäisen vuosineljänneksen talouslukunsa, joiden perusteella muistikriisi on ollut firmalle todellinen kultakaivos. Ennakkotietojen mukaan Samsung Electronicsin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 133 biljoonaan woniin (noin 77 miljardia euroa), mutta hurjinta on liikevoitto, joka nousi 57,2 biljoonaan woniin (noin 33 miljardia euroa).

Yhtiön liikevoitto lähes kahdeksankertaistui vuoden takaisista luvuista ja itse asiassa ensimmäisen vuosineljänneksen voitot olivat enemmän kuin koko edellisen vuoden voitot yhteensä. Yhtiö itsekin kertoi tiedotteessa, että tekoälyn nostama muistipiirien kysyntä oli tärkein syy kasvaneille voitoille - lähes 95 prosenttia yhtiön voitosta tuli nimenomaan sen puolijohdeyksiköltä.

Korealaiset talousanalyytikot veikkaavat (koreaksi), että Samsung saattaa takoa koko vuoden 2026 aikana liikevoittoa uskomattomat 327 biljoonaa wonia eli noin 189 miljardia euroa. Ja samaisten arvioiden mukaan vuodesta 2027 olisi tulossa vieläkin parempi, jolloin Samsung Electronics saattaisi tahkota jopa 488 biljoonan wonin liikevoiton (noin 282 miljardia euroa).



Mikäli arviot osuvat kohdilleen, Samsung Electronicsista tulisi maailman eniten voittoa tuottava yritys. Vertailun vuoksi, esimerkiksi äärettömän kannattava Googlen emoyhtiö Alphabet takoi viime vuonna liikevoittoa noin 110 miljardia euroa ja Applen liikevoitto tilivuodelle 2025 oli puolestaan noin 113 miljardia euroa.