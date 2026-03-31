Proton Meet on eurooppalainen haastaja Teamsille

Sveitsiläinen, tiukasta salauksesta ja yksityisyydensuojasta tunnettu Proton on laajentanut tuotevalikoimaansa.

Yhtiö haastaa nyt Microsoft Teamsin ylivaltaa uudella Proton Meet -videoneuvotellupalvelulla. Kuten Proton Mailinkin kanssa, myös Proton Meetin luvataan olevan päästä päähän salattu (end-to-end encryption) ja että mitään tietoja palavereista ei kerätä Protonin käyttöön.

Proton Meet -palavereihin voi hypätä mukaan myös ilman Proton-käyttäjätunnusta ja neuvottelut toimivat erillisen sovelluksen lisäksi myös selaimessa ja kännykässä.

Proton Meetin käyttäminen on ilmaista, kunhan kokoukset kestävät korkeintaan tunnin ja osallistua on korkeintaan 50. Tätä isommat määrät vaativat järjestäjältä maksullisen Proton-tilauksen.

Tuotelanseeraus on selkeästi ajoitettu oikeaan hetkeen, jolloin Euroopassa pohditaan aktiivisesti riippuvuussuhteen katkaisemista amerikkalaiseen teknologiaan. Usein siirtymä on helpoin tehdä pala, tuote ja palvelu kerrallaan.



Proton Meet -palvelu löytyy osoitteesta meet.proton.me.

Kerroimme hiljattain mm. siitä millaista on ollut siirtyä amerikkalaisen Googlen hakukoneesta eurooppalaiseen hakukoneeseen.