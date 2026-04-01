Yksi maailman suurimmista kirjojen kustantajista haastoi OpenAI:n oikeuteen tekijänoikeusloukkauksesta

Penguin Random House on nostanut oikeuskanteen tekoäly-yhtiö OpenAI:ta vastaan väittäen, että yhtiön omistama ChatGPT on loukannut yhtiön tekijänoikeuksia toistamalla sisältöä suositusta saksalaisesta lastenkirjasarjasta.

The Guardianin mukaan oikeusjuttu pistettiin vireille Saksassa viime viikolla, ja se kohdistuu OpenAI:n irlantilaiseen eurooppalaistytäryhtiöön.

Penguin Random Housen mukaan ChatGPT pystyy käyttäjäkehotteiden avulla tuottamaan tarinoita, kuvia ja jopa kansikuvia, jotka ovat lähes erottamattomia saksalaisen lastenkirjailijan, Ingo Siegnerin luoman Kookospähkinä, Pieni lohikäärme (saksaksi Der kleine Drache Kokosnuss) -kirjasarjan alkuperäisteoksista. Kustantajan mukaan ChatGPT osasi kopioida myös kirjojen takakansien tekstejä - ja kertoi kysyttäessä ohjeet, miten ChatGPT:n tuottamista Siegnerin kirjojen kopioista voisi tienata rahaa, julkaisemalla niitä erilaisilla omakustannekirjojen julkaisuun tarkoitetuilla alustoilla. Penguin Random Housen mukaan OpenAI on käyttänyt sen edustaman kirjailijan (Siegner) teoksia koulutusmateriaalina ilman lupaa.



Kyseinen kirjasarja on yksi Saksan tunnetuimmista lastenkirjoista ja on laajentunut yli 30 osan mittaiseksi, lisäksi sarjasta on tehty televisiosarja ja useita elokuvia. Sarjan päähenkilönä esiintyy oranssi lohikäärme Kookospähkinä, jonka seikkailut ovat olleet laajasti lasten suosiossa. Kustantajan mukaan tekoälymallin kyky tuottaa hämmentävän tarkkoja kopioita viittaa siihen, että alkuperäisiä kirjoja on käytetty tekoälyn kouluttamiseen ilman asianmukaisia lisenssejä. Kirjasarjaa ei ole pienen etsiskelyn perusteella suomennettu lainkaan.

RTL:n mukaan kustantajan lakitiimi oli ensin lähestynyt OpenAI:ta virallisella pyynnöllä poistaa kiistanalainen materiaali ChatGPT:stä, mutta kun vastausta ei saatu, päädyttiin oikeustoimiin. Penguin Random House korostaa, että immateriaalioikeuksien suojaaminen on ensisijainen tavoite, vaikka yhtiö myöntää olevansa periaatteessa avoin tekoälyn tarjoamille mahdollisuuksille.

OpenAI:n tiedottaja kommentoi, että yhtiö selvittää väitteitä ja käy rakentavia keskusteluja useiden kustantajien kanssa löytääkseen tapoja, joilla myös sisällönomistajat voivat hyötyä tekoälyteknologioista. Yhtiö ei kuitenkaan saanut mahdollisuutta kommentoida yksityiskohtaisemmin oikeusjutun vireilletulon hetkellä.

Oikeusjuttu on merkittävä etenkin Saksassa, sillä Penguin Random Housen omistaja on saksalainen mediajätti Bertelsmann, joka solmi viime vuonna laajan yhteistyösopimuksen OpenAI:n kanssa. Sopimus keskittyy kuitenkin Bertelsmannin verkko-, televisio- ja lehtimedioihin, eikä se kata yhtiön kirjojen liiketoimintaa.