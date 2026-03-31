Kuluttaja-asiamies ärähti Valokuituselle: Markkinoi "nollan euron" liittymiä, piilotti 5 vuoden sitoutumispakon
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on puuttunut Valokuitunen Oy:n harhaanjohtavaan markkinointiin. Yhtiö kauppasi valokuituliittymiä nollahintaisilla tarjouksilla, mutta jätti samalla kertomatta poikkeuksellisen pitkästä sitoutumisajasta ja sopimuksen todellisesta kokonaishinnasta.
Kuluttaja-asiamiehen mukaan Valokuitunen käytti valtakunnallisissa kampanjoissaan mainoslauseita kuten "Valokuitu 3kk 0 € + avaus 0 € + netti jopa 6kk 0 €". Mainoksissa ei kuitenkaan mainittu, että sopimus sitoi kuluttajan peräti 60 kuukauden eli viiden vuoden määräaikaiseen sopimukseen.
Lain mukaan yrityksen on ilmoitettava sopimuksen kokonaiskesto ja hinta, kun markkinoinnissa annetaan hintatieto.
"Kuluttajan on erityisen tärkeää saada mainoksesta selkeä tieto palvelusopimuksen kokonaishinnasta. Varsinkin, kun palvelua tarjotaan pitkäkestoisella, määräaikaisella sopimuksella, jolloin kokonaishinta voi nousta korkeaksi", toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.
Merkittävä linjaus tapauksessa koskee yritysten verkkosivujen saatavuushakuja. Valokuitunen katsoi, että tarkemmat sopimustiedot voidaan antaa myöhemmin, mutta KKV:n mukaan tiedot on annettava ennen kuin kuluttaja tekee ostopäätökseen vaikuttavia toimia, kuten jättää yhteydenottopyynnön saatavuushaun kautta.
Lisäksi KKV antoi huomautuksen "avoimen kuidun" markkinoinnista. Valokuitunen vertasi toimintaansa sähköverkkoon, jossa myyjän voi valita vapaasti. Todellisuudessa Valokuitusen verkossa kuluttaja voi kilpailuttaa vain ne palveluntarjoajat, jotka ovat tehneet erillisen sopimuksen Valokuitusen kanssa.
Valokuitunen Oy on ilmoittanut sitoutuvansa kuluttaja-asiamiehen vaatimiin muutoksiin markkinoinnissaan.
Tapaus on jatkoa kuluttajaviranomaisen tiukentuneelle linjalle nettiyhteyksien markkinoinnissa. Noin seitsemän kuukautta sitten KKV puuttui Elisan toimintaan, kun laajakaistasopimusten irtisanominen oli tehty kuluttajille liian vaikeaksi.
