Korkein oikeus: Operaattori ei ole vastuussa käyttäjiensä piratismista

Yhdysvaltain korkein oikeus on antanut päätöksensä yli kahdeksan vuotta kestäneessä tekijänoikeuksiin ja piratismiin liittyvässä oikeusjutussa.

Oikeusjutun ytimessä on ollut se, onko nettiliittymiä kuluttajille tarjoava operaattori vastuussa, jos sen liittymiä käyttävät kuluttajat lataavat tai jakavat laittomasti tekijänoikeudella suojattuja teoksia - eli vaikkapa musiikkia, tv-sarjoja tai elokuvia.

Jutussa vastakkain olivat Sony, joka on elektroniikkavalmistuksen lisäksi myös yksi maailman suurimmista levy-yhtiöistä ja elokuvastudioista ja yksi Yhdysvaltain suurimmista laajakaistayhteyksiä tarjoavista yhtiöistä, Cox Communications.

Sony nosti oikeusjutun Coxia vastaan, kun Cox ei katkaissut asiakkaidensa nettiliittymiä, vaikka Sony oli kertonut Coxille tarkat tiedot asiakkaista, jotka levittävät Coxin nettiliittymän kautta laittomasti Sonyn tekijänoikeuden alaisia materiaaleja.

Korkeimman oikeuden julkaisemassa lausunnossa (PDF) oikeus kuvasi päätöstään siten, että operaattori ei ole vastuussa jos se pelkästään tarjoaa kuluttajille palveluaan, tietäen, että osa käyttäjistä käyttää palveluita tekijänoikeuslakien rikkomiseen.



Yksi oikeuden tuomareista täsmensi kantaa vielä lisäämällä, että Cox olisi syyllinen vain, jos se olisi tarkoittanut tarjoamansa palvelut (eli nettiyhteyden) nimenomaan tekijänoikeuslakien rikkomiseen tai aktiivisesti kannustaisi asiakkaitaan laittomaan toimintaan.

Korkein oikeus kääntyi kannassaan siis Coxin puolelle ja päätös syntyi yksimielisesti, kaikkien yhdeksän tuomarin ollessa samaa mieltä päätöksestä.

New York Timesin mukaan (maksumuuri) Cox kertoi päätöksen jälkeen, että oikeuden kanta vahvisti sen käsitystä siitä, että operaattoreiden ei tarvitse toimia tekijänoikeuksien vartijana - eikä niitä voida pitää myöskään tekijäoikeusrikosten osapuolina.