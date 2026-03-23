Kohu: Iso kirjakustantamo vetää kauhukirjan pois markkinoilta, koska kirjaa epäillään tekoälyllä tehdyksi

Yksi maailman suurimmista kustantajista, Hachette Book Group, on vetänyt pois markkinoilta kauhuromaanin nimeltä Shy Girl kasvavien epäilysten vuoksi, että teoksessa olisi käytetty tekoälyä kirjoittamisen apuna.

Päätös koski sekä Yhdysvaltojen suunniteltua julkaisua että Ison-Britannian markkinoita, missä kirja oli jo ehtinyt myyntiin. Hachette ilmoitti lopettavansa romaanin myynnin välittömästi, ja teos poistettiin sekä Amazonista että kustantajan omilta verkkosivuilta.

Epäilykset kirjan alkuperästä heräsivät sosiaalisessa mediassa ja verkon kirja-arvosteluyhteisöissä, kuten Goodreadsissa ja Redditissä, joissa käyttäjät kiinnittivät huomiota tekstin poikkeavaan tyyliin. Arvostelijat huomauttivat muun muassa liiallisesta adjektiivien käytöstä ja toistuvista säävertauksista, jotka heidän mukaansa viittasivat mahdollisesti tekoälyn tuottamaan sisältöön. New York Times otti yhteyttä Hachetteen päivää ennen päätöksen julkistamista tiedustellen kirjan kirjoitusprosessiin liittyvistä epäilyistä.



Kirjan kirjoittaja, Mia Ballard, kiistää jyrkästi käyttäneensä tekoälyä romaaninsa kirjoittamisessa. Ballardin mukaan tekstin mahdolliset oudot piirteet saattoivat johtua siitä, että hän oli palkannut tuttavansa muokkaamaan kirjan alkuperäistä, omakustanteista versiota, ja hän epäili tämän henkilön käyttäneen tekoälytyökaluja ilman hänen lupaansa. Ballard kertoi julkisuudessa kiistan vaikuttaneen vakavasti hänen mielenterveyteensä ja mainettaan, ja hän harkitsee oikeustoimia tapauksen johdosta.

"Shy Girl" oli ehtinyt myydä Isossa-Britanniassa noin 2 000 kappaletta ja kerännyt lähes 5 000 arvostelua Goodreadsissa ennen vetämistään myynnistä. Tapauksesta on muodostunut merkittävä ennakkotapaus, sillä New York Timesin mukaan kyseessä on ensimmäinen suuriin kustantajiin kuuluvan yrityksen julkaisema kaupallinen romaani, joka vedetään pois tekoälyepäilyjen vuoksi.

Itse kustannetuissa, ainoastaan sähköisessä muodossa julkaistuissa kirjoissa tekoälytauhka on jo levinnyt epidemiaksi: Amazonissa myytävistä suoraan kirjailijoilta tulleista kirjoista valtaosa alkaa olemaan tekoälyllä tuotettua roskaa, jossa ihminen ei ole ollut mukana juuri lainkaan.

Suomessa äänikirjapalvelu Storytel on syleillyt tekoälyä lämpimästi ja yhtiö julkaisi jo vuosi sitten ensimmäiset tekoälyllä kirjoitetut lastenkirjat.